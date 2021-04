Ukraina: Znów rekordowa liczba zmarłych z powodu Covid-19 i ponad 17 tys. nowych infekcji

Na Ukrainie drugi dzień z rzędu odnotowano rekordową liczbę zmarłych z powodu Covid-19 - 421. W środę wykryto ok. 17,6 tys. infekcji, a do szpitali przyjęto ok. 5,2 tys. osób - poinformował w czwartek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Zakażenie potwierdzono u ponad 800 dzieci i prawie 500 pracowników medycznych. Za wyzdrowiałych uznano ok. 9,6 tys. osób. Przeprowadzono ok. 133 tys. testów, w tym ok. 60 tys. metodą PCR. W Kijowie i czterech obwodach zarejestrowano po ponad 1000 infekcji.

To drugi dzień z rzędu z rekordową liczbą zgonów wśród zakażonych na Ukrainie. W środę informowano o 407 zmarłych.

W kraju od 24 lutego trwa kampania szczepień. Dotychczas pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało ok. 249 tys. ludzi, a drugą dawkę podano dwóm osobom. Wykorzystywany jest wyprodukowany w Indiach preparat CoviShield.

Na Ukrainę dotarło też 215 tys. dawek chińskiej szczepionki CoronaVac, ale preparat wciąż przechodzi kontrolę laboratoryjną.

Łącznie w kraju zarejestrowano od początku pandemii ok. 1,69 mln infekcji, ok. 33,2 tys. osób zmarło - wynika z danych resortu zdrowia.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska