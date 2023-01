Ukraina: Żołnierz ukraiński w TV Espreso: zbyt wcześnie, by mówić o stracie Sołedaru

Żołnierz armii ukraińskiej Stepan Barna powiedział telewizji Espreso, że w Sołedarze "trwa wojna w okopach" i "zbyt wcześnie jest mówić o stracie" tego miasta. Inne źródła ukraińskie oceniają, że front przebiega już za Sołedarem.

"W Sołedarze trwa wojna w okopach, tzn. pozycje obu stron zostały utrwalone, i zbyt wcześnie jest, by mówić o stracie Sołedaru" - powiedział Barna, którego wypowiedź TV Espreso przekazała w poniedziałek. Dodał następnie: "to, że strona rosyjska poprawiła swoją sytuację wojskową w Sołedarze nie znaczy, że będzie to mieć znaczenie strategiczne z punktu widzenia wyników potencjalnych walk". Podkreślił, że sytuacja w Donbasie jest trudna już od miesięcy; według niego Rosjanie stosują pociski fosforowe. TV Espreso nie wyjaśnia, na jakim odcinku frontu znajduje się cytowany przez nią wojskowy.

Dzień wcześniej, w niedzielę, jeden z dowódców oddziałów ukraińskich, używający pseudonimu Robert Magyar poinformował na serwisie Telegram, że siły rosyjskie zajęły obszar w rejonie kopalni soli nr 7, stanowiący zachodnią granicę Sołedaru. "Front będzie teraz przebiegał obok, ale już za granicą miasta" - napisał wojskowy. (https://t.me/robert_magyar/342).

Sztab Generalny armii ukraińskiej nie informuje w poniedziałkowym raporcie o sytuacji w Sołedarze. Ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow oceniał w komentarzu w niedzielę dla agencji UNIAN, że oddziały ukraińskie prowadzą teraz walki "w okolicach miasta", a Rosjanie ściągają kolejne posiłki.