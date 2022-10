Ukraina: Żołnierze zbudowali w okopach saunę, 700 metrów od pozycji wroga

Ukraińscy żołnierze w okopach w Donbasie na wschodzie kraju, 700 metrów od pozycji rosyjskich sił, zbudowali saunę - podaje AFP.

Wojskowi zbudowali saunę, korzystając z instruktażu w internecie. Bania wielkości dwóch metrów kwadratowych ogrzewana jest drewnem, a jej ściany wyłożono izolacyjnym materiałem.

"Po tym jak żyjesz w błocie, wychodzisz (z sauny) jak nowy człowiek" - mówi Jurij Syrotiuk, który jest na froncie od lutego.

"Zima w Donbasie to piekło. To klimat stepowy, z mroźnymi nocami. Temperatura może spaść do minus 30 stopni Celsjusza" - dodaje. "Nie ma tu lasów, wiatr wieje wszędzie. Byłem tu w 2014 r. i było to nie do zniesienia" - podkreśla żołnierz. (https://tinyurl.com/37tb3837)