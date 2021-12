Ukraina: Żona ambasadora: chcemy pokazać najstarszym Polakom, że o nich pamiętamy

Polska społeczność Kijowa przekazała paczki seniorom i osobom samotnym z okazji świąt Bożego Narodzenia. Chcemy pokazać najstarszym Polakom w Kijowie, że Polska o nich pamięta - podkreśliła małżonka ambasadora RP na Ukrainie Monika Kapa-Cichocka.

To już kolejna edycja pomocowej akcji pod patronatem żony polskiego ambasadora. Pomysł zrodził się na początku pandemii Covid-19, na Wielkanoc 2020 roku, kiedy seniorzy nie mogli wychodzić z domu i trudno było im zorganizować sobie święta - powiedziała polskim dziennikarzom Kapa-Cichocka.

"Odruch związany z pandemią był tym pierwszym, ale jak zawsze takiej akcji towarzyszy odruch serca, by najstarszym Polakom mieszkającym tutaj w Kijowie pokazać, że pamiętamy o nich" - kontynuowała ambasadorowa.

"Dzięki wsparciu konsulatu RP w Kijowie i attachatu obrony, a w tym roku po raz pierwszy dzięki finansowemu zaangażowaniu organizacji polskich działających w Kijowie, możemy im przekazać to ciepło świąteczne" - powiedziała Kapa-Cichocka.

W ramach akcji "Gwiazdka dla seniora" przygotowano kilkadziesiąt paczek z podstawowymi produktami spożywczymi, słodkościami, a także zrobionymi przez dzieci kartkami świątecznymi. Do paczek trafił też poświęcony opłatek i sianko.

Jak zaznaczyła Kapa-Cichocka, tak jak poprzednio, partnerem akcji jest dominikański Dom św. Marcina de Porres w Fastowie, w którym zamawiane są niektóre produkty. "Pomagając jednym, pomagamy też innym" - zauważyła.

Podarunki rozwieźli do seniorów wolontariusze z polskich organizacji. "Paczki zawsze są przyjmowane ze łzami w oczach, (wzruszają się), że Polska o nich pamięta. Dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tych podarunków i nam, że je dostarczamy. Zawsze to bardzo miłe słowa, przeżycia..." - powiedziała Łesia Jermak ze Związku Polaków na Ukrainie, która uczestniczy w przekazywaniu prezentów.

Paczki trafiają do osób wyznaczonych przez prezesów polskich organizacji. To ludzie najbardziej potrzebujący, będący w ciężkiej sytuacji życiowej, przeważnie emeryci - powiedziała Jermak.

