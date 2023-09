Ukraina: Źródła: dron morski SBU zaatakował rosyjski okręt rakietowy

Dron morski Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zaatakował i unieruchomił rosyjski okręt rakietowy Samum w pobliżu Sewastopola - poinformował w piątek portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródła.

Dron "Morski maluch" uderzył w czwartek w tylną część jednostki, powodując duże szkody, przez co okręt został unieruchomiony. Według źródeł Rosjanie musieli odholować okręt, by go wyremontować.

Źródła podały, że SBU wykorzystała eksperymentalny model drona morskiego, który może działać w czasie sztormu i ukrywać się za wysokimi falami. Podczas operacji wysokość fal w tym rejonie Morza Czarnego wynosiła 1,5-2 metry.