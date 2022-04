Ukraina: Zwierzchnik Cerkwi: masowe zabójstwa cywilów to oznaka ludobójstwa

Masowe zabójstwa cywilów to oznaka ludobójstwa - oświadczył w niedzielę zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej Ukrainy metropolita Epifaniusz.

"Masowe zabójstwa cywilów to oznaka ludobójstwa. Wszystko, co można zobaczyć teraz w obwodzie kijowskim, w Mariupolu i innych miastach i wsiach Ukrainy, świadczy o tym, że rosyjski tyran, naród, który go popiera, i ich wojsko przyszli na naszą ziemię, by +uwolnić+ Ukrainę od Ukraińców" - napisał na Twitterze zwierzchnik Cerkwi.

