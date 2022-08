Ukraińcy nie mają pracy i oszczędności. Czy czeka nas druga duża fala uchodźców?

Ukraińcom, którzy pozostali w kraju, kończą się oszczędności, a znacząca część z nich nie ma pracy. W całej Ukrainie konieczność zmiany miejsca zamieszkania deklaruje 18 proc. osób, 10 proc. nie planuje powrotu do domu, 50 proc. dopiero jak zakończy się wojna - wynika z badania ukraińskiej agencji badawczej Rating Group.

39 proc. naszych wschodnich sąsiadów nie pracuje, a 41 proc. osób posiada oszczędności tylko na miesiąc.

Ponad 372 tys. osób, które znalazły w Polsce pracę, zyskuje zabezpieczenie własnej rodziny, przyszłości i pewnie w jakimś stopniu jest w stanie wesprzeć tych, którzy zostali w Ukrainie - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Rating Group badało ludność Ukrainy w wieku 18 lat i więcej ze wszystkich regionów, z wyjątkiem tymczasowo okupowanych terytoriów Krymu i Donbasu, a także terytoriów, na których w czasie badania nie było łącza komórkowego.

Wojna sprawiła, że aż 39 proc. naszych wschodnich sąsiadów nie pracuje, a 41 proc. osób posiada oszczędności tylko na miesiąc. Eksperci Personnel Service wskazują, że w tym kontekście uzasadniony jest wysoki wskaźnik zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, który 25 lipca br. przekroczył 54 proc.

- Ukraińcy są przekonani, że sprawy na Ukrainie idą w dobrym kierunku. Twierdzi tak trzech na czterech naszych wschodnich sąsiadów. Z badania Rating Group wynika jednak, że przedłużające się działania wojenne wpływają na wzrost pesymizmu w ocenach zmian sytuacji ekonomicznej rodzin i kraju w ciągu ostatniego półrocza. Jest to naturalne zjawisko związane z tym, że część osób musiała opuścić swój dom, straciła pracę, a oszczędności nie są nieskończone. A gotowość do działania i podjęcia zatrudnienia Ukraińcy udowadniają w Polsce. Te osoby, które do nas trafiły chętnie pracują, zwłaszcza, że mają świadomość, że powrót do domu będzie możliwy dopiero po zakończeniu wojny - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

W szczególe wygląda to tak. 73 proc. Ukraińców uważa, że ​​sprawy idą w dobrym kierunku. Odmiennego zdania jest tylko 12 proc. respondentów, a kolejne 15 proc. nie potrafi powiedzieć. Jednak 86 proc. mówi o pogorszeniu stanu gospodarczej kraju, a 70 proc. wprost o gorszej indywidualnej sytuacji ekonomicznej.

Wojna zmusza emigracji

Z danych Straży Granicznej wynika, że od początku wojny granicę z Polską przekroczyło ponad 5 mln osób, które szukają u nas schronienia. Ogólnie w całej Ukrainie konieczność zmiany adresu zamieszkania deklaruje 18 proc. osób. Wśród nich 10 proc. nie planuje powrotu do domu, 50 proc. dopiero jak zakończy się wojna, 18 proc. chce wrócić, ale jeszcze nie wie kiedy, a tylko 16 proc. niedługo znowu zamieszka w swoim domu.

Dodatkowo, Iryna Wereszczuk, wicepremier i minister ds. reintegracji i tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy, poinformowała, że na szczeblu rządowym podjęto decyzję o obowiązkowym wyjeździe cywili z obwodu donieckiego.

Topnieją oszczędności

65 proc. Ukraińców w badaniu Rating Group przyznało, że posiadało pracę przed wybuchem wojny. Teraz te statystyki wyglądają gorzej. 34 proc. osób pracuje jak dotychczas, 19 proc. osób pracuje zdalnie lub na część etatu, 6 proc. zmieniło pracodawcę, a aż 39 proc. w ogóle nie ma teraz zatrudnienia. Dodatkowo, aż 47 proc. osób deklaruje spadek wynagrodzenia od początku wojny.

Tymczasem oszczędności obywateli Ukrainy są raczej skromne. Na pytanie: jak długo będziesz mógł żyć z oszczędności, gdy nagle stracisz pracę, 41 proc. odpowiada, że mniej niż miesiąc, 17 proc. maksymalnie dwa miesiące, a 15 proc. maksymalnie kwartał. Osób, które mają zabezpieczony swój byt na co najmniej pół roku jest 20 proc.

- Ponad 372 tys. osób, które znalazły u nas pracę, wraz z zatrudnieniem zyskuje zabezpieczenie własnej rodziny, przyszłości i pewnie w jakimś stopniu jest w stanie wesprzeć tych, którzy zostali w Ukrainie. To nieocenione, bo ta niesprawiedliwa wojna jest wyniszczająca, zabiera ludziom bezpieczeństwo, rodzinę, dom i pracę - mówi Krzysztof Inglot z Personnel Service.