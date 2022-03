Ukrainę opuścili wszyscy pracownicy ambasady Białorusi; ambasadorowi na granicy próbowano wręczyć „30 srebrników”

Ukrainę opuściło wszystkich 11 pracowników ambasady Białorusi – poinformował w sobotę ambasador Białorusi Ihar Sokał, cytowany przez Naszą Niwę. W internecie pojawiło się nagranie przedstawiające rozmowę Sokała z ukraińskim pogranicznikiem, który usiłuje mu przekazać „30 srebrników”.

"18 marca o godz. 13.30 dojechaliśmy na przejście. Ja wyjechałem o 20.00, a nasz ostatni pracownik wyjechał dziś o 9.00" - powiedział Sokał.

Rosja rozpoczęła ewakuację personelu ze wszystkich swoich placówek dyplomatycznych na Ukrainie dzień przed rosyjską agresją na ten kraj.

Szef ukraińskiej kolei państwowej Ołeksandr Kamyszin powiedział w sobotę, że nie ma połączenia kolejowego między Białorusią i Ukrainą, dzięki czemu nie będzie można dostarczać z Białorusi rosyjskiego sprzętu wojskowego koleją.

"Zwracałem się do białoruskich kolejarzy, żeby nie wykonywali przestępczych rozkazów i nie wieźli rosyjskich wojskowych eszelonów do Ukrainy(...) Nie mogę podać szczegółów, ale jestem wdzięczny białoruskim kolejarzom za to, co robią" - oznajmił Kamyszin.