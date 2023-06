Ukraińska deputowana: Rada Europy wzywa do poparcia członkostwa Ukrainy w NATO

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało w czwartek państwa członkowskie RE, które należą do NATO, by poparły akcesję Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego – poinformowała członkini ukraińskiej delegacji w Zgromadzeniu Jewhenija Krawczuk na Facebooku.

Krawczuk przekazała, że apel ten znalazł się w rezolucji ZPRE o politycznych następstwach agresji Rosji przeciwko Ukrainie. (https://tinyurl.com/2tbtaxsz)

W dokumencie zapewniono, że Zgromadzenie będzie kontynuować wysiłki zmierzające do powołania specjalnego trybunału ds. agresji Rosji oraz do wzmocnienia presji sankcyjnej i międzynarodowej izolacji państwa-agresora. Jak zaznaczono, międzynarodowa odpowiedzialność powinna przy tym rozciągać się również na wszystkie prywatne firmy wojskowe i sojuszników Rosji, którzy dopuszczają się zbrodni na terytorium Ukrainy, w tym na najemniczą Grupę Wagnera.

Wezwano też do stworzenia publicznej listy firm i osób fizycznych, które działają w interesach Rosji i mają związek z obchodzeniem sankcji nałożonych na Rosję.

Poparto też "formułę pokoju prezydenta Wołodymyra Zełenskiego", potępiono wysadzenie zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce i opowiedziano się za stworzeniem spisu strat spowodowanych przez rosyjską agresję.

Rezolucja stwierdza ponadto, że rosyjskie kierownictwo nierozważnie grozi wojną nuklearną i wykorzystuje okupację Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w celu szantażu.