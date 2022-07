Ukraińska gospodarka jedną z głównych ofiar wojny. Odbudowa nie będzie łatwa

Ukraina, nawet przy korzystnym scenariuszu kończącym konflikt, będzie zmagała się ze stratami, które trudno będzie skompensować. Spadek PKB Ukrainy w związku z wojną szacowany jest na 45 proc. Rosyjska gospodarka skurczyła się jedynie o 11 proc. pomimo sankcji. Przeszkodą w odbudowie będzie oligarchiczny system gospodarczy, który nie został wyeliminowany nawet w czasie wojny.

Około 240 tys. osób w Ukrainie pozbawiona jest dostępu do gazu, a ok. milion Ukraińców nie ma dostępu do energii elektrycznej.

Według szacunków strony ukraińskiej jedynie 50 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Ukrainie prowadzi działalność.

System oligarchiczny nie upadł wraz z wybuchem wojny. Nadal zjawiska korupcyjne występują w Ukrainie - w szczególności w branży energetycznej.

Wojna w Ukrainie rozpatrywana jest głównie w wymiarze militarnym, opór strony ukraińskiej budzi uznanie światowej opinii publicznej. Sprawne zarządzanie strony ukraińskiej w wymiarze militarnym nie przekłada się jednak na kondycję gospodarki tego państwa, która jeszcze przed wojną na skutek pandemii Covid 19 zmagała się z licznymi trudnościami. W roku 2020 (pierwszym roku pandemii) ukraińskie PKB spadło o 3,8 proc. a w następnym roku wzrosło zaledwie 0 3,4 proc.

Drenaż mózgów zagrożeniem dla odbudowy Ukrainy

W związku z wojną PKB Ukrainy spadnie o 45 proc. Taki stan rzeczy związany jest przede wszystkim z działaniami zbrojnymi, które prowadzą do wielu negatywnych zjawisk wykraczających poza wojskowe zniszczenia. Jednym z zagrożeń dla powodzenia odbudowy gospodarki ukraińskiej, po zakończeniu wojny, jest drenażu mózgów. W wyniku wojny z Ukrainy, od 24 lutego, wyjechało, tylko przez Polską, ponad 4 mln osób, w tym wykwalifikowani eksperci, lekarze, informatycy, naukowcy.

Państwa UE w tym Polska uruchomiły różnego rodzaju programy stypendialne dla studentów i doktorantów z Ukrainy. Lekarze z Ukrainy mają możliwość podjęcia pracy w zawodzie po uprzednim spełnieniu wymagań dotyczących znajomości języka polskiego. Adaptacja wysoko wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy w państwach UE może spowodować, że w warunkach powojennych część z nich nie wróci do kraju.

Blokada Morza Czarnego

Jednym z celów militarnych Rosji było odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego i Azowskiego w celu zamknięcia głównej arterii komunikacyjnej dla eksportu towarów ukraińskich oraz żywności, w tym przede wszystkim zbóż.

Alternatywne wobec transportu morskiego szlaki komunikacyjne są znacznie droższe i wymagają, np. w przypadku transportu kolejowego przeładunku ze względu na inny rozstaw szyn w państwach UE i Ukrainie. Przed wojną Ukraina eksportowała 5-6 mln ton zbóż i oleju słonecznikowego miesięcznie. W okresie wojny udało się wywieźć jedynie 1,5 mln ton tych produktów. Z powodu blokady portów czarnomorskich Ukraina codziennie traci 180 mln dolarów wskutek wstrzymania dostaw ważnych towarów jak: węgiel energetyczny, ropa, benzyna czy olej napędowy.

Oligarchia wciąż przeszkadza. Jest szansa na zmianę

Jednym z podstawowych elementów ograniczających gospodarkę Ukrainy od uzyskania niepodległości było utrzymywanie się systemu oligarchicznego, który blokował potencjał rynku ukraińskiego.

Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełeński przedstawia wojnę z Ukrainą jako walkę ze wszystkimi patologiami, które wiążą się systemem politycznym panującym w Rosji w tym z oligarchizacją gospodarki i korupcją. Jednakże, wbrew szumnym zapowiedziom rządzących Ukrainą, negatywne zjawiska związane z korupcją nie zniknęły w czasie wojny z przestrzeni publicznej w Ukrainie.

W państwowych spółkach w Ukrainie, w szczególności w branży energetycznej nadal dochodzi do licznych nieprawidłowości przy sprzedaży energii. Polegają one na sprzedaży energii po zaniżonych cenach, co w konsekwencji prowadzi do upadku wielkich przedsiębiorstw energetycznych, które mogą być potem kupione po okazyjnej cenie.

Jak podaje ukraiński dziennikarz i ekspert ds. energetyki Wiktor Kurtew, w ciągu ostatnich dwóch lat menedżerowie w spółkach energetycznych narazili swoje przedsiębiorstwa na straty obliczane na 6 mld hrywien (ok. 870 mln złotych). Takie działania mogą doprowadzić do spadku zaufania światowej opinii publicznej wobec Ukrainy i ograniczenia pomocy finansowej dla tego państwa.

Przyznanie Ukrainie statusu oficjalnego kandydata do UE obliguje to państwo do wprowadzenia transparentnych mechanizmów w gospodarce. Otwarcie ścieżki akcesyjnej może przyczynić się do ewolucji ukraińskich modeli gospodarczych w kierunku ich zgodności ze europejskimi standardami.