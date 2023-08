Ukraińska gospodarka zaskakuje odpornością na wojnę

Działania wojenne i niszczenie infrastruktury, emigracja i blokowanie szlaków handlowych. Inwazja Rosji przyczyniła się do spadku ukraińskiego PKB o 30 proc.

Ukraiński handel w 2022 r. wraz z całą gospodarką przeżył głębokie załamanie. W porównaniu do 2021 r. wartość eksportu obniżyła się o 35 proc., a importu o 19 proc. - wynika z danych pochodzących z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Zamknięty został główny szlak handlowy. Ucierpiały najważniejsze gałęzie ukraińskiego przemysłu

Najważniejszą z przyczyn była utrata głównego szlaku transportowego Ukrainy, który przebiegał przez Morze Czarne i przed rosyjską inwazją odpowiadał za 2/3 całego obrotu towarowego Ukrainy.

W 2022 r. eksport zmalał w niemal wszystkich grupach towarowych. Największy spadek - o ponad 67 proc. - dotyczył najważniejszej grupy towarów: żeliwa i stali. Eksport tych towarów jeszcze w grudniu 2021 r. odpowiadał za 20 proc. wartości towarów sprzedawanych na rynkach światowych, a już rok później stanowił jedynie 5 proc. Oprócz załamania się szlaków handlowych na ten stan przełożyła się również utrata zakładów w Mariupolu.

Co piąty mieszkaniec Ukrainy opuścił kraj. Kryzys uchodźczy będzie miał długotrwałe konsekwencje

Wojna w Ukrainie spowodowała największy kryzys uchodźczy ostatnich kilkudziesięciu lat - kraj opuściło ok. 20 proc. ludności, a w samej Unii Europejskiej przebywa ponad 8 mln Ukraińców (dane ONZ). Migracja wewnętrzna dotyczyła 5,35 mln osób.

Będzie to miało długofalowe skutki dla struktury demograficznej państwa i rynku pracy. Około 25 proc. wewnętrznie przesiedlonych osób nie planuje obecnie wracać do miejsca zamieszkania. Według badania unijnej Agencji Praw Podstawowych, spośród uchodźców przebywających poza Ukrainą jedynie 35 proc. jest przekonanych, że wróci do kraju.

Powrót Ukraińców do ojczyzny ma też skomplikowane uwarunkowania. Warunki życia ponad 60 proc. Ukraińców pogorszyły się wraz z nastaniem pełnoskalowej wojny. Ich powrót do kraju będzie obwarowany tymi czynnikami gospodarczymi.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego gospodarka Ukrainy musiała przestawić się na tryb wojenny. 42,2 proc. wydatków budżetowych przeznaczono w 2022 r. na cele obronne. Oznacza to dziewięciokrotny wzrost r/r. Jednocześnie dochody budżetowe wzrosły jedynie o niecałe 50 proc.

Pomimo strat w gospodarce ukraińskie przedsiębiorstwa, jak zauważają analitycy PIE, potrafią dostosować się do nowych warunków.

Wobec zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną, w wyniku których 40 proc. ukraińskich przedsiębiorstw zmniejszyło produkcję, firmy dostosowały się do krytycznych warunków, nabywając generatory prądu, uelastyczniając model pracy dla pracowników i przekierowując tam, gdzie to było możliwe, do pracy zdalnej.