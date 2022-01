Ukraiński dyplomata: ryzyko wojny na pełną skalę małe, ale możliwe mniejsze konflikty

Ryzyko wojny Rosji z Ukrainą na pełną skalę uznał w środę za niewielkie ukraiński ambasador w Japonii Serhij Korsunski, ocenił natomiast, że może dojść do mniejszych konfliktów – poinformowała agencja Reutera.

Korsunskij zapewnił przy tym, że Ukrainie zależy na dyplomatycznym rozwiązaniu obecnych napięć z Rosją.

"Uważam, że bardzo, bardzo trudno spodziewać się wojny na pełną skalę, ale możemy być świadkami bardziej lokalnych konfliktów" - oznajmił na konferencji prasowej Korsunski, przed przyjazdem do Tokio dyrektor Akademii Dyplomatycznej przy MSZ Ukrainy.

Podkreśli, że Ukraina jest pod względem militarnym dobrze przygotowana do konfliktu. "Jeśli dojdzie do wojny, będzie to pierwsza w historii ludzkości wojna przeciw krajowi, który ma na swoim terytorium 15 reaktorów nuklearnych oraz 30 tys. rurociągów gazowych i naftowych, pełnych ropy i gazu" - oznajmił.

Zwrócił uwagę, że jeśli cała ta infrastruktura zostanie zniszczona, nie będzie już Ukrainy, ale także Europy Środkowej i prawdopodobnie odbije się to także na Europie Zachodniej.

Małgorzata Wyrzykowska