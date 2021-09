Ukraiński minister do Rosji: nie wyładowujcie się na niewinnych ludziach

Nie wyładowujcie się na niewinnych ludziach - wezwał w czwartek Moskwę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba, odnosząc się do niedawnych zatrzymań Tatarów krymskich na zaanektowanym przez Rosję Krymie.

"Mam do Rosjan jeden apel: przestańcie demonstrować swoją małostkowość, jeśli nie możecie powstrzymać państwa ukraińskiego przed walką o Krym i uwolnienie półwyspu, to nie powinniście wyładowywać się na niewinnych ludziach. Jeśli jesteście tacy super, to odpowiedzcie nam na poziomie międzypaństwowych stosunków, a nie w podły sposób prześladując niewinnych ludzi" - powiedział Kułeba w czwartek.

Jak pisze Interfax-Ukraina, Kułeba ocenił, że niedawne zatrzymanie na półwyspie pięciu Tatarów krymskich, w tym wiceszefa Medżlisu Narimana Dżelała, to zemsta Rosji za szczyt Platformy Krymskiej, a wysunięte pod ich adresem oskarżenia są "absurdalne i umotywowane politycznie".

Ukraina razem z partnerami będzie pracować nad uwolnieniem tych ludzi i wszystkich innych więźniów politycznych przetrzymywanych przez Rosję - zapewnił.

3 i 4 września na Krymie zatrzymano pięciu Tatarów krymskich: kuzynów Aziza i Asana Achtemowów, Szewketa Usejnowa, Eldara Odamanowa oraz wiceszefa Medżlisu, czyli samorządu Tatarów krymskich, Narimana Dżelała.

W poniedziałek sąd aresztował na dwa miesiące Achtemowów i Dżelała w związku z podejrzeniem o domniemane uszkodzenie gazociągu. Dwóch innych zatrzymanych skazano na kilkanaście dni aresztu za rzekome niepodporządkowanie się poleceniom funkcjonariusza.

Wchodzący w skład Ukrainy Półwysep Krymski został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 roku w wyniku interwencji zbrojnej i referendum, które władze Ukrainy i Zachód uznały za nielegalne. Tatarzy, którzy przed aneksją stanowili 12-15 proc. ludności półwyspu, zbojkotowali referendum i narazili się na represje ze strony Moskwy. Rosja uznała Medżlis za organizację ekstremistyczną i zakazała jej działalności.

