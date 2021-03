Ukraiński oligarcha Kołomojski z zakazem wjazdu na terytorium USA

Departament Stanu USA poinformował w piątek, że nałożył na ukraińskiego oligarchę Ihora Kołomojskiego zakaz wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych, oskarżając go o korupcję.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken w oświadczeniu zarzucił Kołomojskiemu, byłemu szefowi administracji państwowej obwodu dniepropietrowskiego na wschodzie Ukrainy, wykorzystywanie w przeszłości tego urzędu dla celów osobistych.

"Chociaż to objęcie sankcjami opiera się na działaniach dokonanych podczas pełnienia (przez niego) urzędu, chcę również wyrazić zaniepokojenie obecnymi wysiłkami Kołomojskiego zmierzającymi do osłabienia procesów i instytucji demokratycznych na Ukrainie, co stanowi poważne zagrożenie dla jej przyszłości" - podkreślił Blinken.

Decyzją Departamentu Stanu również żonie i dzieciom Kołomojskiego zakazano wjazdu do Stanów Zjednoczonych.

Miliarder Kołomojski oskarżany jest przez regulatorów na Ukrainie o wyprowadzenie pieniędzy z największego banku w tym kraju. Fundusze te miały być przeznaczone m.in. na zakup nieruchomości w USA, w tym wieżowców i fabryk.

Kołomojski, były właściciel znacjonalizowanego PrywatBanku (PrivatBanku) i jeden z najbogatszych obywateli Ukrainy, uważany jest przez niektórych za patrona ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Ten przed objęciem najwyższego urzędu w państwie występował w stacji telewizyjnej należącej do oligarchy jako satyryk i producent kabaretów telewizyjnych.

Kołomojski walczy obecnie z państwem ukraińskim o odzyskanie PrywatBanku, który w 2016 roku został znacjonalizowany, gdy regulatorzy uznali bank za niewypłacalny w wyniku oszustw na kwotę 5,5 mld dolarów. Władze wszczęły postępowanie wobec właścicieli banku - Kołomojskiego i Hennadija Boholubowa, zaś biznesmeni zaskarżyli decyzję o nacjonalizacji.

W wydanym w piątek oświadczeniu biuro Zełenskiego wyraziło wdzięczność wobec międzynarodowych partnerów Ukrainy za wsparcie w walce ze wpływami oligarchów i działania na rzecz poprawy klimatu biznesowego. "Ukraina musi przezwyciężyć system zdominowany przez oligarchów" - podkreślono w komunikacie.

Z Waszyngton Mateusz Obremski