Ukraiński rynek nieruchomości po 5 miesiącach wojny

W lipcu 2022 r., czyli około 5 miesięcy po napaści Rosji, większość ukraińskich deweloperów wznowiła prace budowlane. Już teraz jednak jest zauważane, że choć popyt na nowe mieszkania spadł, ich średnie ceny wzrosły.

Firmy budowlane podają dwa powody wzrostu cen nowych mieszkań. Pierwszy to wzrost kosztów budowy. Drugi, to przesunięcie rozpoczęcia kolejnych etapów budowy. Sami deweloperzy są jednak skłonni oferować potencjalnym inwestorom specjalne warunki płatności.

Jak wynika z danych firmy analitycznej LUN Misto, prace budowlane są wznawianie, jednak dzieje się to nierównomiernie - w zależności od regionu Ukrainy. W niektórych regionach, na powrót do prac budowalnych zdecydowało się nawet 90 proc. deweloperów - dotyczy to jednak przede wszystkim zachodnich części Ukrainy. W regionie Odessy wznowiono około 60 proc. rozpoczętych budów, a już w samym Kijowie, prace budowlane wznowiono w przypadku 40 proc. przerwanych z powodu wojny inwestycji.

Jak komentują eksperci, ci deweloperzy, którzy jeszcze nie zdecydowali się na powrót do prac budowlanych, mają obawy przede wszystkim o niepewną przyszłość związaną z konfliktem zbrojnym. Na razie skupiają się na inwentaryzacji nieruchomości.

Pojawiają się także komentarze, że deweloperzy starają się pobudzić osłabiony popyt na nowe mieszkania. Polega to m.in. na oferowaniu długoterminowych planów ratalnych dla gotowych, lub prawie gotowych mieszkań.

Jak dla thepage.ua skomentował ekspert ds. nieruchomości Iaroslav Tsukanov, ceny nowych mieszkań są dziś ustalane arbitralnie. Jego zdaniem, "nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile powinien dziś kosztować metr kwadratowy nowego mieszkania". Z jednej strony bowiem bardzo wzrosły ceny materiałów budowlanych, ale z drugiej, potencjalni inwestorzy nie mają dochodów. Jak mówi ekspert, zdarza się, że ceny mieszkań są celowo podnoszono tylko po to, aby deweloper mógł zaoferować spory rabat.

Jak wynika z analizy ekspertów LUN Misto, średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w Kijowie, wynosi obecnie 1310 dol., czyli o około 40 dol. więcej niż przed wybuchem wojny. Jednak w samym obwodzie kijowskim, nowe mieszkanie można nabyć nawet za około 800 dol. za mkw.