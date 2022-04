Ukraiński wywiad opublikował dane osobowe żołnierzy Rosgwardii z Niżnego Nowogrodu, którzy mieli brać udział w ludobójstwie Ukraińców

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) opublikował w środę dane osobowe członków specjalnego oddziału Gwardii Narodowej (Rosgwardii) z Niżnego Nowogrodu, którzy mieli dokonywać zbrodni na narodzie ukraińskim. Służba poinformowała o tym w serwisie Facebook.

"HUR uzyskał listę żołnierzy mobilnego oddziału specjalnego Rosgwardii w obwodzie z miasta Niżny Nowogród, którzy popełnili zbrodnie wojenne przeciwko narodowi Ukrainy. Śmieci! Bez honoru, duszy i sumienia. Nie wszyscy z was doczekają sądu, aby się w nim stawić. HUR to gwarantuje!" - czytamy we wpisie.

https://tinyurl.com/ykrp3x8y