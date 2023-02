Ukraiński wywiad: Rosja wkrótce otrzyma nową partię dronów z Iranu

Rosja wykorzystała przeciwko Ukrainie ok. 660 dronów kamikadze Shahed i oczekuje na nową partię bezzałogowców – donosi Ukraińska Prawda, powołując się na przedstawiciela ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR Wadyma Skibickiego.

"Rosja rzeczywiście ma problemy z arsenałem dronów. Do dzisiaj wykorzystali oni już ok. 660 dronów Shahed" - napisał Skibicki w artykule opublikowanym na stronie Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony (HUR). Kontrakt, jak wskazał, opiewa na 1750 sztuk, ale dostawa i przygotowanie tej broni do użycia wymaga czasu.

Skibicki dodał, że wywiad ma informację o planowanej dostawie nowej partii dronów. Ich liczba jest jeszcze nieznana.

