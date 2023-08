Ukraińskie i czeskie służby badają czy firma z Karlowych Warów naruszyła sankcje

Ukraińskie i czeskie służby badają czy firma z Karlowych Warów, założona przez obywatela Rosji, uczestniczyła w obchodzeniu antyrosyjskich sankcji; firma miała pomagać w transporcie do Rosji rudy tytanu, wydobywanej na Ukrainie - podał w środę czeski "Denik N".

Najprawdopodobniej do złamania embarga nie doszło, ponieważ z Czech można eksportować rudę tytanu do Rosji bez przeszkód. Na taki handel nie zgadza się Ukraina, a ponieważ ruda pochodziła z tego kraju, Kijów zwrócił się do Czech z prośba o pomoc prawną.

Śledczy ustalili, że kilka miesięcy temu statek załadowany ilmenitem, czyli rudą tytanu, wyruszył z Ukrainy w kierunku Turcji. Na Morzu Czarnym zniknął z radaru i nie było o nim słychać przez trzy dni.

Gdy dotarł do miejsca przeznaczenia, miał mieć puste ładownie. Śledczy sądzą, że transport został wyładowany w jednym z rosyjskich portów.

Według informacji ukraińskiego portalu RBC z tytanu można wykonywać komponenty rakiet lub innego uzbrojenia. Ukraińska firma miała wywieźć 80 tys. ton rudy. Całość "prano" w krajach europejskich poprzez sprzedaż transportu całemu łańcuchowi firm.

Czescy śledczy nie wypowiadają się na temat trwającego postępowania.

Przedstawicielka firmy Cytleon z Karlowych Warów powiedziała gazecie, że transport został sprzedany jednej z renomowanych europejskich firm. Informacje zawarte w publikacji określiła mianem "wojny konkurencyjnej".

Z Pragi Piotr Górecki