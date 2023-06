Rzacznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w sobotę w wywiadzie dla RT Arabic, że jeden z celów Rosji, w postaci "demilitaryzacji" Ukrainy, został w "znacznej mierze osiągnięty" - relacjonuje portal Ukrinform powołując się na agencję TASS.

Pieskow oświadczył, według tych źródeł, że na początku "specjalnej operacji wojskowej", jak Rosja nazywa swoją agresję na Ukrainę przypomina Ukrinform, kraj ten był "wysoce zmilitaryzowany".

"W istocie cel ten (w postaci "demilitaryzacji") został w znacznej mierze osiągnięty. Ukraina coraz mniej używa swojej broni a coraz więcej systemów broni dostarczonych przez kraje Zachodu" - cytuje Ukrinform słowa Pieskowa.

Dodał on, że kraje NATO, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, "są coraz bardziej zaangażowanie w ten konflikt" i "stały się jego stroną". "Zmusza to Rosję do stosowania bardziej zdecydowanych posunięć aby zapewnić bezpieczeństwo ludności Donbasu i Federacji Rosyjskiej" - powiedział Pieskow.

Ukrinform przypomina, że rozpoczynając swoją inwazję na Ukrainę w lutym 2022 r. Kreml twierdził, że jego celem jest "denazyfikacja i demilitaryzacja" Ukrainy. Później cele "specjalnej operacji wojskowej" były wielokrotnie modyfikowane przez okupantów.