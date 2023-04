Ułan Bator: Prezydent: mam nadzieję, że polska ambasada w Mongolii będzie akceleratorem relacji gospodarczych

Mam nadzieję, że polska ambasada w Mongolii będzie akceleratorem relacji gospodarczych między oboma krajami; ambasada będzie pełniła wszystkie funkcje konsularne, jak wydawanie wiz tym, którzy chcą jechać do Polski - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas otwarcia polskiej ambasady w Ułan Bator.

Prezydent od poniedziałku przebywa z wizytą w Mongolii, gdzie m.in. spotkał się z prezydentem Uchnaagijnem Churelsuchem. We wtorek wziął udział w uroczystości otwarcia polskie ambasady w stolicy kraju Ułan Bator.

"To dla mnie wieka satysfakcja, cieszę się, że polska placówka dyplomatyczna, polska ambasada została przywrócona, formalnie w 2021 roku. Została zlikwidowana zaraz po roku 2008, mimo protestów prezydenta RP, wtedy prof. Lecha Kaczyńskiego, który uważał, że polska placówka dyplomatyczna, polska ambasada w Mongolii powinna być utrzymana, że jest to kraj dużych perspektyw rozwojowych, także dla polskiej przedsiębiorczości, że jest to kraj o wielkich zasobach naturalnych, gdzie Polska powinna mieć swoje przedstawicielstwo" - powiedział prezydent Duda.

Jak dodał, "niestety takie były decyzje ówczesnych władz, rządu Donalda Tuska, ówczesnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, że polską ambasadę zlikwidowano". "Dzisiaj jest nowa siedziba polskiej ambasady otwierana; wkrótce będzie miała też wszystkie funkcje konsularne - będzie tu prowadzona działalność wizowa, będą tu wydawane wizy obywatelom Mongolii, co będzie znaczącym ułatwieniem dla tych, którzy będą chcieli jechać do Polski - przede wszystkim w interesach" - zapowiedział prezydent.

Prezydent wyraził nadzieję, że jego wizyta w Mongolii przyczyni się do rozwoju kontaktów gospodarczych między oboma krajami, a "polska ambasada będzie takim akceleratorem, który będzie przyspieszał realizację tych biznesowych powiązań i będzie ułatwiał współpracę gospodarczą".

"Bardzo liczymy na to, że Polska zaistnieje tutaj w Mongolii jako ten kraj, który dysponuje znaczącym doświadczeniem w branży geologicznej, wydobywczej. Tutaj są potężne złoża zasobów naturalnych, zwłaszcza metali rzadkich; to jest związane z rozwojem nowoczesnych technologii. Liczę, że podpisane dzisiaj umowy międzynarodowe zaowocują rozwojem relacji właśnie w tym zakresie" - dodał prezydent.

18 marca 2021 r., wraz z przyjazdem do Ułan-Bator ambasadora Krzysztofa Bojko, doszło do oficjalnego przywrócenia stałej obecności dyplomatycznej Polski w Mongolii.