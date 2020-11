Ulga, nadzieje i obawy. Państwa Azji reagują na zmianę władzy w Białym Domu

Ze względu na rosnące polityczne i gospodarcze znaczenie państw Azji w świecie, prawdopodobnie ten kontynent pozostanie w centrum zainteresowania amerykańskiej polityki zagranicznej. To, jak Amerykanie ułożą sobie na nowo relacje z głównymi graczami regionu, będzie miało znaczenie dla ich sojuszników w innych częściach świata, w tym dla Polski.

Ulga i nadzieja sojuszników

Congratulations Joe Biden and Kamala Harris! What a relief that you won. 🙏🙏🙏 — Malcolm Turnbull (@TurnbullMalcolm) November 7, 2020

W domenie cyfrowej, która w rosnącym stopniu staje się polem konkurencji między Ameryką a ChRL, pekińscy specjaliści oczekują bardziej zniuansowanej polityki. W kwestiach zasadniczych, czyli infrastruktury cyfrowej (np. telefonii 5G) oferowanej przez Huawei lub ZTE, można spodziewać się nawet zwiększenia presji Waszyngtonu na jego sojuszników, by nie korzystali z chińskich rozwiązań. Administracja Bidena może za to nieco zluzować obostrzenia w kwestiach mniej strategicznych, jak aplikacje. Tutaj w sukurs mogą przyjść amerykańskie sądy, w których np. Tiktok stara się uchylić zarządzenia administracyjne nakazujące mu odsprzedać dział operacji na rynku amerykańskim.Z dużą nadzieją zmianę witają amerykańscy sojusznicy w regionie. Najdosadniej ujął to na Twitterze Malcolm Turnbull, były konserwatywny premier Australii, pisząc wprost: „Co za ulga”. Oddał tym samym zapewne nastrój wielu decydentów w Canberze, którzy obawiali się nieprzewidywalności odchodzącej administracji.Prezydentura Joe Bidena budzi nadzieje Koreańczyków i Japończyków, zapowiedział on bowiem odbudowę współpracy w ramach ważnych dla USA sojuszy na świecie oraz zaangażowanie w globalną politykę klimatyczną. Japonia, szczególnie po zadeklarowaniu celu neutralności klimatycznej do 2050 r., wiąże duże nadzieje z rozwojem sektora zielonych technologii. Zwiększone zaangażowanie USA w sojuszach mogłoby oznaczać uzyskanie przez Koreańczyków stabilnych warunków stacjonowania amerykańskich żołnierzy w ich kraju, co przez długi czas stanowiło przedmiot trudnych negocjacji pomiędzy oboma partnerami. Donald Trump oczekiwał od Koreańczyków znacząco większego zaangażowania finansowego.Z drugiej strony władze w Seulu obawiają się, że Joe Biden będzie zdecydowanie bardziej bezkompromisowy wobec Kim Jong-una. Dotychczasowe podejście Donalda Trumpa, liczącego na uzyskanie wymiernych efektów politycznych dzięki jego bezpośrednim spotkaniom z przywódcą Korei Północnej, nowo wybrany prezydent uznaje za przeciwskuteczne. Joe Biden może oczekiwać od przedstawicieli Korei Północnej bardziej zdecydowanych działań na rzecz denuklearyzacji zanim amerykańska administracja zacznie ograniczać sankcje, co zwiększyć może napięcie na półwyspie. Stoi to w sprzeczności z podejściem prezydenta Korei Południowej Moon Jae-in, który ponad wszystko zdaje się stawiać na budowanie dialogu i szukanie porozumienia. Wierzy on, że problemy pomiędzy sąsiadującymi ze sobą Koreami można rozwiązać poprzez zaangażowanie obu stron konfliktu, wspólne projekty, szczyty i rozmowy.W pierwszych miesiącach urzędowania Joe Biden będzie prawdopodobnie szczególnie skoncentrowany na sprawach wewnętrznych, z walką z pandemią na czele. Z tym wiążą się obawy Tokio, które obawia się mniejszej aktywności międzynarodowej prezydenta, przytłoczonego wyzwaniami w kraju.Najspokojniej na przyszłą zmianę w Białym domu zareagowały Indie, które choć nie są sojusznikiem Waszyngtonu, współpracują w wielu wymiarach z USA. Proces zbliżenia między obiema stolicami trwa co najmniej od czasu administracji prezydenta Busha, przyspieszył za czasów najpierw Obamy, a potem Trumpa. Jak podsumował minister spraw zagranicznych Indii, S. Jaishankar, politycy amerykańscy, którzy „nie zgadzają się w innych sprawach, są zgodni co do Indii.”Jeżeli New Delhi oczekuje zmian, to na lepsze. Po pierwsze, dzięki zwiększeniu ilości wydawanych długoletnich wiz pracowniczych indyjskie koncerny mają nadzieję na łatwiejsze delegowanie własnych pracowników do projektów w USA. Po drugie, możliwy powrót do porozumienia nuklearnego z Teheranem pozwoli Indiom na łatwiejsze wznowienie zakupów taniej irańskiej ropy. Delhi po trzecie oczekuje złagodzenia stanowiska w sprawach handlowych. Czwartym pozytywem zmiany w Waszyngtonie miałoby być to, że polityka ograniczania Chin dzięki większemu zaangażowaniu sojuszników, mogłaby być skuteczniejsza. A ilość zadrażnień między dwoma najludniejszymi krajami globu w ostatnim czasie znacząco rośnie.Dość szybko po przewidywanym objęciu władzy przez nową administrację amerykańską okaże się, które z tych nadziei i lęków elit państw Azji były uzasadnione. Przez mnogość wyzwań w Azji duże jest prawdopodobieństwo, iż to ten kontynent zdominuje amerykańską politykę zagraniczną w najbliższych latach. Sojusznicy i partnerzy USA będą dla Waszyngtonu tym atrakcyjniejsi, im więcej rozwiązań i wsparcia będą w stanie zaproponować na największym z kontynentów.