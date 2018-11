Umowa o wolnym handlu z Singapurem może zniwelować nasze ujemne saldo wymiany z tym krajem

Jak ocenia Magdalena Smolak z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jeśli nasze firmy dobrze wykorzystają zawarte niedawno porozumienie o wolnym handlu, mamy szansę zwiększyć wartość wymiany z Singapurem. Obecnie jest to 5. największy partner handlowy Polski wśród państw ASEAN.

19 października br. przedstawiciele Unii Europejskiej i Singapuru podpisali, negocjowane od ośmiu lat, porozumienia: o wolnym handlu (FTA) i wzajemnej ochronie inwestycji.

W konferencji biorą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz ministerstwa handlu i przemysłu Singapuru.

W Singapurze odbywa się międzyrządowa konferencja poświęcona postanowieniom podpisanych niemal miesiąc temu: umowy o wolnym handlu i umowy o wzajemnej ochronie inwestycji między Unią Europejską a Singapurem. To pierwsze tego rodzaju porozumienia zawarte między UE a państwem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej.



- Singapur to dopiero piąty największy partner handlowy Polski wśród państw ASEAN, podczas gdy dla UE jest największym. Do tego od lat notujemy ujemne saldo. Jeśli polskie firmy dobrze wykorzystają zawarte w październiku porozumienie, mamy szansę nie tylko zwiększyć wartość wymiany, ale też zmienić bilans na naszą korzyść - mówi szefowa singapurskiego biura PAIH Magdalena Smolak.



Jak wyjaśnia, umowa zniesie bariery taryfowe i pozataryfowe w handlu towarami i usługami.



Podkreśliła, że import produktów z tego państwa, położonego na południowym krańcu Półwyspu Malajskiego Półwyspu, niemal dwukrotnie przewyższa polski eksport.



Szefowa singapurskiego biura PAIH dodaje, że polskie przedsiębiorstwa mają "ogromny apetyt na ekspansję do Singapuru", o czym świadczy liczba przesyłanych do jej biura zapytań (kilkudziesięciu miesięcznie).



Polska Agencja Inwestycji i Handlu uczestniczy w wydarzeniu jako współorganizator polskiego stoiska, które jest jednym z 15 narodowych ekspozycji.



