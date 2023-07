Umowa zbożowa wygasa. I co dalej?

18 lipca zakończy się termin obowiązywania umowy zbożowej pomiędzy Ukrainą i Rosją, która gwarantowała bezpieczny transport żywności z kontrolowanych przez Ukrainę portów do Turcji i dalej na rynki światowe. Rosja nie chce jej przedłużać i stawia żądania.

Rosyjski rząd nie deklaruje woli przedłużenia umowy zbożowej z Ukrainą.

Dzięki porozumieniu do maja 2023 r. wyeksportowano ponad 30 mln ton zboża i innych produktów spożywczych.

Ukraina rozważa zwiększenie przepustowości alternatywnych wobec szlaku czarnomorskiego korytarzy transportowych.

W lipcu 2022 roku zostały podpisane w Stambule umowy pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych, które gwarantowały swobodny transport zbóż i innych towarów spożywczych na rynki światowe. Oddzielna umowa została zawarta pomiędzy Rosją, Turcją i ONZ oraz Ukrainą. To właśnie Ukraina stanowi swoisty spichlerz dla wielu państw afrykańskich i azjatyckich, dla których dostawy zboża z Europy Wschodniej stanowią istotny element zabezpieczenia rezerw żywności.

Ukraina może wkrótce stracić korytarze przez Morze Czarne

Czarnomorska inicjatywa zbożowa i unijne korytarze solidarności wspierające ukraiński eksport pomogły w spadku i stabilizacji cen żywności. Dzięki porozumieniu do maja 2023 r. wyeksportowano ponad 30 mln ton zboża i innych produktów spożywczych - podaje Deutsche Welle.

Skorzystały na tym w szczególności biedniejsze kraje: około 64 proc. pszenicy trafiło do krajów rozwijających się, podczas gdy kukurydza została wyeksportowana prawie w równym stopniu do krajów rozwiniętych i rozwijających się.

Umowa zbożowa podpisana w lipcu 2022 r. zakładała działanie przez 120 dni do listopada tego samego roku i została przedłużona o kolejne 120 dni, do marca 2023 roku. Z kolei od 18 marca umowa była dwukrotnie przedłużana o kolejne 2 miesiące.

W zamian za kolejne przedłużenie umowy zbożowej Rosja ma swoje żądania. Kreml twierdzi, że aby wypełnić memorandum, należy spełnić kilka warunków, w tym m.in. ponownie przyjąć Rosyjski Bank Rolny (Rosselkhozbank) do międzynarodowego systemu płatności bankowych SWIFT. Kolejnym elementem porozumienia, na które powołuje się Rosja, jest umożliwienie przez ONZ swobodnego eksportu m.in. rosyjskich nawozów i innych towarów na rynki światowe.

Jak z kolei podał Financial Times w wydaniu z 3 lipca, Unia Europejska rozważa też pomysł, który mógłby polegać na podłączeniu spółki zależnej Rosselkhozbanku do systemu SWIFT w ramach zachęty dla Rosji do ustępstw w sprawie umowy zbożowej.

Ta propozycja na razie nie spotkała się z zainteresowaniem Rosjan. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, zaznaczył, że nie ma nic do powiedzenia w sprawie rosyjskiej części umowy - podaje Financial Times.

Z kolei szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow dodał, że nie widzi obecnie żadnych powodów, żeby porozumienie z Kijowem przedłużać. - Nie rozumiem, jakie argumenty mają ci, którzy chcieliby kontynuować tę czarnomorską inicjatywę, ponieważ od dawna stała się ona komercyjna w odniesieniu do ukraińskiego zboża - dodał Ławrow.

Kijów widzi alternatywy dla szlaku czarnomorskiego

Obowiązywanie umowy zbożowej nie daje stronie ukraińskiej pełnej swobody w prowadzeniu handlu z rynkami światowymi. Chociaż umowa zbożowa była przedłużona 18 maja o kolejne dwa miesiące, to już na początku czerwca ukraińskie statki handlowe były blokowane w porcie w Piwdennyj przez Rosjan, którzy argumentowali, że odstąpią od tych działań, jeśli Ukraina umożliwi tranzyt rosyjskiego amoniaku przez swoje terytorium.

Na wypadek ponownego zablokowania portów morskich, Ukraina szykuje się na zwiększenie udziału transportu poprzez Dunaj do Rumunii oraz suche porty na granicy z Polską, takie jak centrum logistyczne MOST, które zostało zbudowane w 2019 r. Terminal jest połączony z ukraińskimi i europejskimi portami morskimi drogą lądową i kolejową, a jego pojemność magazynowa ma zostać podwojona do jesieni tego roku - wskazuje z kolei Farmer.pl.