UNESCO: Nowy dyrektor chce objąć ochroną więcej obiektów w Afryce

Nowy dyrektor UNESCO Lazare Eloundou Assomo zamierza objąć patronatem organizacji więcej obiektów w krajach afrykańskich niż miało to miejsce do tej pory. Chce chronić obiekty zagrożone zmianami klimatycznymi i wojnami - podał w poniedziałek "The Guardian".

Jednym z celów, jakie sobie wyznaczył Assomo, jest wyeliminowanie nierówności w podejściu do dziedzictwa kulturalnego. Na liście UNESCO dominują i korzystają z tej dysproporcji głównie bogatsze regiony świata.

Pochodzący z Kamerunu Assomo sprawuje stanowisko dyrektora UNESCO od początku grudnia. Zanim został mianowany kierował pracami rekonstrukcyjnymi mauzoleów w malijskim mieście Timbuktu, które zostały poważnie zniszczone w 2012 r. przez islamskich ekstremistów związanych z Al-Kaidą.

"To, co uważamy, że powinno zostać zmienione, to fakt, że jeśli się spojrzy na listę obiektów objętych patronatem UNESCO (...), wciąż istnieją miejsca na świecie, które nie są wystarczająco chronione w stosunku do innych" - powiedział Assomo w rozmowie z brytyjskim dziennikiem.

Zwrócił też uwagę na fakt, że niektóre bogate kraje - jak Włochy mające 58 obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, Chiny (56) i Niemcy (51) korzystają z faktu, że przyciągają one turystów i ma to wymiar finansowy.

Wskazał również, że ważna jest ochrona takich miejsc jak "święte lasy" Afryki Zachodniej, skrawków ziemi będących przez stulecia obiektami kultu. Podał przykład Togo, gdzie lasy mają wartość nie tyko kulturową, ale i środowiskową, przez co ich ochrona w kontekście kryzysu klimatycznego jest niezbędna.

Na liście światowego dziedzictwa UNESCO umieszczono 98 obiektów z całego kontynentu afrykańskiego. Są tam m.in. park narodowy Serengeti w Tanzanii oraz etiopskie miasto Lalibela znane z jedenastu kościołów wykutych w skałach. Lalibela w ostatnich tygodniach stała się terenem walk między wojskami rządowymi a oddziałami tigrajskich separatystów.

Kościoły Lalibeli nie znajdują się na razie na liście zagrożonych obiektów światowego dziedzictwa UNESCO, ale - jak podkreśla "The Guardian" aż 30 proc. obiektów, które na niej się znalazły, znajduje się w Afryce. Zagrażają im wojny, grabieże, a także nielegalne wycinki lasów i kłusownictwo.