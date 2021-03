UNHCR: 15 osób zginęło, ok. 400 zaginionych po pożarze obozu dla Rohingjów w Bangladeszu

Co najmniej 15 osób zginęło w ogromnym pożarze w Bangladeszu, który strawił obóz dla uchodźców z mniejszości muzułmańskiej Rohingya z Birmy - poinformowało we wtorek Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Ok. 400 uchodźców pozostaje zaginionych.

"Pożar był olbrzymi i niszczycielski" - ocenił Johannes van der Klaauw z UNHCR, który podczas briefingu w Genewie wirtualnie łączył się ze stolicy Bangladeszu, Dhaki. "Nadal mamy 400 osób, z którymi nie udało się skontaktować, być może są gdzieś pod gruzami" - powiedział.

Dodał, że UNHCR ma doniesienia o 560 osobach rannych i 45 tys. osobach, które pozostały bez dachu nad głową w wyniku pożaru, który wybuchł w poniedziałek.

Niezależna organizacja humanitarna Refugees International cytuje świadków, którzy twierdzą, że ogrodzenie z drutu kolczastego wokół obozu w Bangladeszu w Cox's Bazar uwięziło wiele osób, w tym dzieci - podaje portal BBC News. Osada jest częścią sieci obozów mieszczących ponad milion uchodźców, którzy uciekli z Birmy począwszy od 2017 roku.

Według Światowego Programu Żywnościowego (WFP) wiele osób szuka schronienia w pobliskich obozach, u zaprzyjaźnionych ludzi i rodzin oraz w ośrodkach edukacyjnych. WFP podał również, że niektóre jego ośrodki na terenie obozu doszczętnie się spaliły.

"Mimo że ogień został opanowany, z wielu miejsc wciąż unosi się dym" - powiedział BBC zastępca asystenta dyrektora straży pożarnej w obozie, Bengali Mohammad Abdullah. "Nasze zespoły wciąż pracują nad usuwaniem gruzów. Mieszkańcy zaczęli sprzątać swoje domy" - dodał. Komisja śledcza pracuje nad ustaleniem liczby ofiar i zakresu szkód.

Świadkowie powiedzieli BBC, że pożar rozprzestrzeniał się w obozie z zaskakującą prędkością. Na razie nie wiadomo, co go spowodowało.

W obozach dla uchodźców w południowym Bangladeszu żyje około miliona Rohingjów zbiegłych z Birmy przed prześladowaniami i czystkami etnicznymi. W zamieszkanej głównie przez buddystów Birmie mniejszości tej odmawia się obywatelstwa; Rohingjowie borykają się z surowymi ograniczeniami przemieszczania się i brakiem dostępu do opieki zdrowotnej.