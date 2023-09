UNHCR: w 2023 roku na Morzu Śródziemnym zginęło lub zaginęło już ponad 2500 migrantów

Od początku roku ponad 2500 migrantów zginęło lub zaginęło podczas prób przedostania się przez Morze Śródziemne do Europy – poinformowała w czwartek w Nowym Jorku Ruven Menikdiwela, dyrektor Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

"Na dzień 24 września w 2023 roku ponad 2500 osób uznano za zmarłe lub zaginione. Liczba ta oznacza wzrost o dwie trzecie w porównaniu z 1680 osobami w tym samym okresie 2022 roku" - powiedziała Menikdiwela podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, poświęconego kryzysowi migracyjnemu na Morzu Śródziemnym.

"Podróż z Afryki Zachodniej lub Wschodniej i Rogu Afryki do Libii i punktów wyjścia na wybrzeżu pozostaje jedną z najniebezpieczniejszych na świecie - stwierdziła przedstawiciela UNHCR. - Uchodźcy i migranci podróżujący drogami lądowymi z Afryki Subsaharyjskiej na każdym kroku ryzykują śmiercią i poważnymi naruszeniami wobec nich praw człowieka".

Według danych UNHCR między 1 stycznia a 24 września 2023 roku do Europy Południowej (Włoch, Grecji, Cypru i Malty) przybyło łącznie 186 tys. migrantów, w tym 130 tys. do Włoch, "co stanowi wzrost o 83 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku".

Jeśli chodzi o kraje wyjazdu, to od stycznia do sierpnia 2023 roku ponad 102 tys. migrantów próbowało przedostać się przez Morze Śródziemne z Tunezji i 45 tys. z Libii. Dyrektor Menikdiwela podkreśliła, że z tej liczby 31 tys. zostało uratowanych na morzu lub przechwyconych i wyładowanych w Tunezji, a 10 600 w Libii.