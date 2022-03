UNHCR: z Ukrainy uciekło już ponad 1,2 mln uchodźców wojennych

Od 24 lutego, gdy Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę do czwartku, z zaatakowanego kraju uciekło ponad 1,2 mln osób, z czego ponad połowa do Polski - poinformowało biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Do Polski wyjechało blisko 650 tys. uchodźców z Ukrainy, na Węgry - prawie 150 tys., do Mołdawii ponad 100 tys., na Słowację - 90 tys., a do Rumunii - 57 tys. - poinformowało UNHCR w piątek.

Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) ok. pół miliona z całej grupy ukraińskich uchodźców to dzieci i młodzież.

Z powodu rosyjskiej agresji Ukrainę opuściło też ponad 78 tys. obywateli 138 innych państw, w tym studentów i migrantów ekonomicznych dodaje UNHCR.

Według tej instytucji, z powodu wojny z Ukrainy może wyjechać nawet ponad 4 mln osób.