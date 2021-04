Unia celuje w Indopacyfik. Pora na polską strategię

Unia Europejska ogłosiła zarys swojej strategii wobec Indopacyfiku. Czas na ponowne zdefiniowanie polskich interesów i możliwości w tym regionie - kluczowym z punktu widzenia przyszłości globalnej gospodarki.

Strategia Unii jako propozycja współpracy

Z kim współdziałać?

Co powinna zrobić Polska?

Europejczycy odwołują się do Indopacyfiku, zdefiniowanego między innymi przez USA jako wspólna przestrzeń strategiczna, jednak brakuje w unijnym stanowisku odniesienia do amerykańskich i japońskich twórców koncepcji. Tak w praktyce działa autonomia strategiczna Wspólnoty.Dokument Rady dotyczący Indopacyfiku skupia się na morzach, bo to one są w tym wypadku głównym przedmiotem zainteresowania szefów rządów europejskich. Unia opowiada się za ochroną zasad swobodnej i bezpiecznej żeglugi, na pomocy lokalnym społecznościom w usuwaniu skutków katastrof na morzach – zarówno naturalnych, jak i zawinionych przez człowieka - czy ochronie morskich ekosystemów przed dewastacją.Jak sugeruje nazwa strategii, w której kluczowe jest słowo kooperacja, stanowi ona swoistą propozycję współpracy złożoną krajom i społeczeństwom regionu. Kooperacja to jedno z najczęściej używanych słów (22 razy!) w tym 10-stronicowym dokumencie.Mimo postępów w ostatnich dziesięcioleciach, państwa regionu są w przeważającej większości wciąż ubogie. Korzystają z międzynarodowej pomocy humanitarnej i współpracy rozwojowej. Europa w strategii oferuje im kompleksową kooperację w dziedzinie polityki klimatycznej, energetycznej, ograniczania emisji gazów cieplarnianych i zachowania bioróżnorodności, w tym szczególnie ekosystemów morskich.Unia podkreśla wagę międzynarodowej pomocy w ograniczaniu skutków katastrof naturalnych oraz trwającej pandemii, poprzez dostawę leków, szczepionek i niezbędnych materiałów medycznych. Obiecuje także inwestycje w projekty służące polepszeniu połączeń transportowych, telekomunikacyjnych i energetycznych dla krajów regionu i ponad ich granicami. Wspólnota oferuje wreszcie społeczeństwom Indopacyfiku zarówno współpracę handlową, jak i kooperację w dziedzinie badań, innowacji i digitalizacji.Nowość stanowi niewątpliwie wyeksponowanie kwestii bezpieczeństwa w polityce UE, które to pojęcie jest drugim – obok kooperacji – kluczowym słowem dokumentu. Unii zależy z jednej strony nad ochroną przed zagrożeniami płynącymi z regionu, jak cyberataki, terroryzm czy piractwo. Z drugiej strony chce być dostawcą dla regionu tego dobra, którym jest bezpieczeństwo zbiorowe, szczególnie w jego aspekcie cyfrowym i morskim. Powołanie się na trwającą i skuteczną operacją Atalanta, powstrzymującą ataki pirackie na wodach otaczających róg Afryki. Zwiększa tym samym swoją wiarygodność na płaszczyźnie twardego bezpieczeństwa, na której bierność Unii bywa często krytykowana.Co ciekawe, partnerem centralnym Unii z punktu widzenia tego dokumentu nie jest żadne pojedyncze państwo. O braku wyeksponowania Chin i USA już wspomnieliśmy. Jednak nawet tacy partnerzy UE jak Indie, Japonia, Korea Południowa, Australia czy Nowa Zelandia są wspomniani wprost wyłącznie w kontekście istniejących lub planowanych układów handlowych.Najczęściej wymienianym partnerem w dokumencie jest ASEAN, stowarzyszenie państw Azji Południowo-Wschodniej. Unia – podobnie jak ta organizacja – jest instytucją ponadnarodową, co logicznie tłumaczy wybór jej jako partnera UE.Państwa ASEAN, położone centralnie na Indopacyfiku, wydają się najbardziej obiecującymi partnerami dla Unii: z jednej strony najbardziej narażone są na konsekwencje konfliktu mocarstw, z drugiej najbardziej mogą zyskać na dywersyfikacji dostaw strategicznych produktów do Europy. Przy wsparciu prywatnego kapitału z Zachodu, polepszeniu miejscowego klimatu dla biznesu oraz korzystnych regulacjach handlowych ASEAN może stać się nową fabryką świata. Potencjalnie państwa organizacji są tymi, dla których wzmożona europejska obecność może być najbardziej atrakcyjna.Przyjęcie strategii z polskiego punktu widzenia jest korzystne. Aktywna rola wspólnoty, do której należymy, zwiększa prestiż Unii i jej członków w regionie. Z drugiej jednak strony strategia UE nie zastąpi narodowego wysiłku określenia swoich celów i interesów zarówno na Indopacyfiku, jak i w poszczególnych jego państwach.W całym dokumencie trudno byłoby wskazać passusy, na których obecności szczególnie zależałoby polskim dyplomatom. W procesie wypracowywania polskiej strategii, wpisującej się w europejskie ramy, decydenci polityczni powinni wsłuchać się w idee i oczekiwania płynące z organizacji społeczeństwa obywatelskiego, biznesu, uniwersytetów i regionów naszego kraju. W ten sposób po raz pierwszy w historii możemy świadomie współkształtować losy Indopacyfiku, centralnej przestrzeni XXI wieku.