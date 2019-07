Unia coraz bliżej Kanady

Przywódcy Unii Europejskiej i Kanady postanowili zacieśnić dwustronne relacje i „zwiększyć współpracę w obliczu globalnych wyzwań”. Postanowili „pogłębić stosunki i wzmocnić powiązania gospodarcze”. Trzy lata temu strony podpisały kompleksową umowę gospodarczo-handlową, w skrócie CETA.

- Kanada jest dla UE silnym sojusznikiem i bardzo dobrym przyjacielem. Podziela naszą wizję świata, nasze wartości i cele – stwierdza Komisja Europejska po dwóch dniach (17-18 lipca) spotkania przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska z premierem Justinem Trudeau.

- Obie strony gorąco popierają demokrację, praworządność, prawa człowieka, solidarność między ludźmi i narodami oraz ład międzynarodowy oparty na prawie - stwierdza KE.- Jako partnerzy o zbieżnych poglądach UE i Kanada potwierdziły wspólne poparcie dla multilateralizmu i handlu opartego na prawie, ze Światową Organizacją Handlu (WTO) w centrum. Podkreśliły też swoje pełne poparcie dla porozumienia paryskiego i zaapelowały o dalsze starania w walce ze zmianą klimatu – czytamy w komunikacie prasowym.Strony zobowiązały się do pełnego wdrożenia umowy CETA. Odkąd umowa weszła tymczasowo w życie we wrześniu 2017 r., „jest czynnikiem wzrostu i zatrudnienia po obu stronach Atlantyku”.- Handel rośnie, a katastroficzne wizje roztaczane przez niektórych czarnowidzów się nie ziściły. To dowodzi, że działając razem, możemy pokonywać wyzwania i że wygranymi są obywatele Kanady i UE. Będziemy dalej pracować, tak by więcej firm i ludzi odniosło korzyści z CETA - stwierdzili rozmówcy we wspólnym oświadczeniu.Patrz też: Kanada zbliża się z Unią Europejską mimo protestów opozycji Strony zakończyły negocjacje w sprawie nowej umowy dotyczącej danych o przelocie pasażera (PNR). Umowa ma pomóc zwiększyć bezpieczeństwo, a równocześnie zapewnić ochronę prywatności i danych osobowych.UE i Kanada podpisały też partnerstwo oceaniczne, mające poprawić ochronę oceanów i ich zrównoważoną eksploatację.Podczas szczytu obaj przywódcy rozmawiali o współpracy strategicznej m.in. w nauce, technologii i innowacjach.Odnieśli się też do spraw zagranicznych i kwestii bezpieczeństwa: Iranu, Wenezueli, Syrii, okupacji części Ukrainy, a także rozmawiali o współpracy w takich dziedzinach, jak migracja, cyberzagrożenia i walka z terroryzmem.Patrz też: Umowa CETA. Czas, aby polskie firmy zaczęły z niej korzystać