Unia Europejska chce zwiększyć współpracę gospodarczą z Kanadą

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wraz z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen udadzą się do Kanady na szczyt UE-Kanada, które odbędzie się w dniach 23–24 listopada - poinformowała Rada.

"Przywódcy podkreślą długoterminowe zaangażowanie UE i Kanady oraz (ich) niezachwiane wsparcie dla Ukrainy, która broni swojej suwerenności we wszystkich jej aspektach - w tym w odniesieniu do zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa i pomocy wojskowej, odbudowy i reform niezbędnych na drodze do integracji europejskiej, a także w związku z globalnymi konsekwencjami wojny" - podała Rada.

Przywódcy mają rozmawiać m.in. o gospodarce, w tym pozytywnych efektach umowy CETA w zakresie handlu i inwestycji oraz rezultatach partnerstwa strategicznego UE-Kanada w kwestiach surowcowych.

Wśród tematów rozmów znajdą się też m.in. działania na rzecz walki ze zmianami klimatu i współpraca w zakresie cyfryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem takich kwestii, jak sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo cybernetyczne oraz bezpieczna i odporna na zagrożenia infrastruktura łączności międzynarodowej.