Unia Europejska i Wietnam będą handlować bez ceł

W Hanoi 30 czerwca zostaną podpisane dwie umowy Unii Europejskiej z Wietnamem: o wolnym handlu (FTA) i o ochronie inwestycji (IPA). Decyzję taką podjęła Rada Europejska.

Ogólne założenia

Umowa „nowej generacji”

Historia negocjacji





Potencjał Wietnamu

Stan negocjacji UE

„FTA pomiędzy UE i Wietnam jest najbardziej ambitną umową o wolnym handlu, jaką kiedykolwiek zawarła UE z krajem rozwijającym się” - podkreśla się w komunikacie.Przewiduje się, że docelowo zostaną zniesione prawie w całości (na 99 proc. towarów) należności celne pomiędzy obu stronami.Z chwilą wejścia w życie FTA zniknie 65 proc. ceł na eksport z UE do Wietnamu, a pozostałe będą stopniowo ograniczane przez okres do 10 lat. W drugą stronę, po ratyfikacji FTA zniesione zostaną cła unijne na 71 proc. importowanych towarów z Wietnamu, a pozostałe będą znoszone przez okres do 7 lat.Umowa o FTA zakłada również zmniejszenie wielu z istniejących barier pozataryfowych w handlu z Wietnamem i otwarcie wietnamskiego rynku usług i zamówień publicznych dla ofert przedsiębiorstw z UE. Natomiast umowa IPA wzmocni ochronę inwestycji firm unijnych w Wietnamie.Ponieważ jest to dwustronna umowa handlowa „nowej generacji”, zawiera ona także ważne postanowienia dotyczące ochrony własności intelektualnej, liberalizacji inwestycji oraz zrównoważonego rozwoju.Ten ostatni aspekt FTA obejmuje zobowiązania do wdrożenia przez Wietnam podstawowych standardów przyjętych przez Międzynarodową Organizację Pracy, np. wolności łączenia się niezależnych związków zawodowych, czy zakazu pracy dzieci. FTA zobowiązuje też Wietnam do wdrażania konwencji ONZ dotyczącej ochrony klimatu i ochrony różnorodności biologicznej.Negocjacje między UE i Wietnam rozpoczęły w czerwcu 2012 r. i zostały zakończone 2 grudnia 2015. Jednak formalne zawarcie umowy zostało opóźnione w oczekiwaniu na opinię Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie podziału kompetencji między UE i jej państwa członkowskie, a dotyczące zawarcia umowy FTA pomiędzy UE a Singapurem.Po otrzymaniu w maju 2017 r. opinii ETS, Komisja postanowiła zaproponować Wietnamowi dwie opisane, odrębne umowy.Zgodnie z wykładnią ETS, umowa wolnym handlu to obszar wyłącznych kompetencji UE, a więc i do wejścia w życie wymaga tylko zatwierdzenia przez Radę i Parlament Europejski. Natomiast umowa o ochronie inwestycji, która ze względu na charakter ma kompetencje dzielone pomiędzy UE i kraje członkowskie, nim wejdzie w życie, będzie musiała przejść odpowiednie krajowe procedury ratyfikacyjne we wszystkich państwach członkowskich. Dlatego FTA ma szanse wejść w życie już w przyszłym roku, natomiast IPA - znacznie później.Patrz też: Wietnam to wymagający rynek, ale warto tam inwestować Wietnam jest drugim co do wielkości partnerem handlowym UE w Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) - po Singapurze, z którą UE już podpisała umowę o FTA. Roczne obroty handlu towarami UE - Wietnam sięgają 50 mld euro rocznie, a wymiana usług - 4 mld euro.Choć łączne, bezpośrednie inwestycje firm unijnych w Wietnamie nie są wielkie (w 2016 r. wyniosły 8,3 mld euro), to coraz więcej przedsiębiorstw europejskich zgłasza zamiary założenia tam przedsiębiorstw, także w celu operowania na region Azji Południowo-Wschodniej.Głównymi grupami towarowymi w unijnym eksporcie do Wietnamu są: maszyny, sprzęt transportowy, chemikalia i produkty rolne, natomiast w imporcie z Wietnamu - urządzenia telekomunikacyjne, odzież i żywność.Patrz też: LOT rozważa rejsy do Wietnamu UE dotychczas podpisała i wdrożyła dwustronne umowy o wolnym handlu z: Koreą Południową, Kanadą i Japonią (weszła w życie 1 lutego 2019 r.).Zakończyła negocjacje umów z Singapurem (czeka na przyjęcie przez Radę) i z Wietnamem, a negocjuje z: Meksykiem, Chile, Australią i Nową Zelandią.Nadal trwają negocjacje w sprawie umowy handlowej UE - Mercosur, będącej częścią umowy stowarzyszeniowej z państwami tworzącymi południowoamerykański blok handlowy (Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj; wytyczne negocjacyjne przyjęto w 1999 r.).Przypomnijmy też, że rozpoczęte w 2013 r. negocjacje Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) między UE a USA, które miało być wzorcowe dla innych krajów i zachęć do naśladownictwa, zostały zawieszone po objęciu stanowiska przez Donalda Trumpa. Prezydent Trump włączył się też w narrację wielu krajów, wprowadzając elementy polityki izolacjonizmu i protekcjonizmu.