Unia Europejska jest słabsza, a próbuje na Chinach wymusić ustępstwa

Unia Europejska, choć znajduje się na słabszej pozycji, to chce utrzymać dotychczasowe tempo wymiany handlowej z Chinami, a jednocześnie wpływać na ich politykę międzynarodową.

Unia Europejska chce zakończyć wojnę na Ukrainie i próbuje politycznie wymusić ustępstwa na Pekinie, który wspiera Rosję w wysiłku zbrojnym. Jednocześnie państwa unijne boją się wchodzić w gospodarczy konflikt z Chinami, w którym stoją na słabszej pozycji, a europejski biznes nie chce opuszczać rynku Państwa Środka.

Unia Europejska chce wprowadzić w ramach kolejnego pakietu sankcji również obostrzenia wobec chińskich firm, które wspierają technologicznie wojskowy przemysł Federacji Rosyjskiej i których technologie są wykorzystywane podczas wojny na Ukrainie.

Amerykański "Financial Times" wymienił wśród chińskich firm, które mogą się znaleźć na unijnej liście sankcyjnej: 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology.

- Wydaje mi się, że sankcje dla chińskich firm są konieczne, dlatego że to jest pewna konsekwentna polityka. Unia Europejska na szczycie UE - Chiny w kwietniu 2022 roku zapowiadała wobec Pekinu konsekwentne działania, jeśli Chiny przystąpiłyby do ewentualnego wspierania przemysłu zbrojeniowego w Rosji. Dokładnie w tym momencie mamy taką sytuacji. Pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że rzeczywiście firmy chińskie dostarczają na potrzeby rosyjskiej armii komponenty elektroniczne albo telekomunikacyjne - stwierdziła w wypowiedzi dla WNP.PL dr Anna Czarczyńska, ekonomistka z Akademii Leona Koźmińskiego.

- Sankcje na kilka chińskich firm z sektora technologicznego, które sprzedają Rosji półprzewodniki i inne komponenty do systemów elektronicznego sterowania bronią, są uzasadnione. Europa chce szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie, wizja drugiej Syrii jest ostatnią rzeczą, której byśmy sobie życzyli. Dążymy do maksymalnego osłabienia rosyjskiej machiny wojennej, także poprzez zablokowanie dostępu do technologii, części zamiennych etc. - zaznaczyła dr Małgorzata Bonikowska, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Wymiar polityczny ustępuje jednak relacjom gospodarczym pomiędzy Chinami a Unią Europejską.

Pomimo politycznego ochłodzenia, interesy europejskiej gospodarki w Chinach mają mocny fundament

Chęć szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie deklarowana przez państwa UE nie idzie w parze z interesami gospodarczymi niektórych państw Wspólnoty, które traktują dostęp do rynku chińskiego jako żywotny interes dla rynku i biznesu europejskiego.

- Mamy w Europie dwie sprzeczne tendencje. Z jednej strony chęć zakończenia wojny w Ukrainie przemawia za sankcjami unijnymi wobec Państwa Środka, aby osłabić rosyjską machinę wojenną. Z drugiej strony chęć zwiększenia, a nie zmniejszenia obrotów handlowych z Chinami zniechęca do nakładania na nie obostrzeń, które skutkowałyby utrudnieniami na tym gigantycznym rynku dla firm z Europy - scharakteryzowała relacje chińsko-unijne Małgorzata Bonikowska.

"Europejsko-chiński handel dwustronny od 2001 roku, czyli od wejścia Chin do WTO, kwitnie w najlepsze i pomimo politycznego ochłodzenia stosunków w oczywisty sposób żadnej ze stron nie będzie zależało na jego istotnym ograniczeniu. Ostatnie dwa postpandemiczne lata to ekspansja wymiany handlowej z ponad 20-procentowym wzrostem rok do roku i utrwalenie Chin jako drugiego po USA partnera handlowego Europy z ponad 15-procentowym udziałem w całkowitych obrotach handlowych na poziomie 856 mld euro, licząc import i eksport, oraz deficytem handlowym zbliżającym się do 400 mld euro. Chiny odpowiadają za 20 proc. europejskiego importu i jedynie 9 proc. eksportu" - pisze w swoim komentarzu Anna Czarczyńska.

Z tą opinią zgadza się Kamil Sobolewski, Główny Ekonomista Pracodawców RP, który w komentarzu dla WNP.PL stwierdził: - Rywalizacja gospodarcza UE z Chinami przebiega w tej chwili przez handel międzynarodowy. Nakłada się na nią przyzwoita koniunktura gospodarcza na świecie, może słabnąca, ale do tej pory bardzo solidna, która zwykle wiąże się ze wzrostem wymiany handlowej. To, co obserwujemy mimo napięć geopolitycznych, w tym ciągłych wzrostów wymiany handlowej na świecie i obejmowania kolejnych produktów sankcjami, jest obecnie taką grą wstępną do tego, co może nas jeszcze czekać. Zwróciłbym uwagę na to, że dotykamy tu tematu, który koncentruje się wokół bezpieczeństwa narodowego.

To Unia Europejska jest słabszym partnerem w relacjach z Chinami

- Dla Chin rynek europejski jest bardzo ważny, aczkolwiek jego znaczenie maleje, ponieważ Państwo Środka dokonuje bardzo silnej ekspansji na inne rynki światowe. Chiny próbują zdominować rynki rozwijające się, w związku z czym trochę chyba wiedzą, że w Europie raczej wiele nie ugrają. Wydaje mi się, że okres szczytowego rozwoju relacji chińsko-europejskich mamy już za sobą i w tym momencie jest to jedynie próba normalizacji stosunków - uważa ekspert z Akademii Leona Koźmińskiego.

Nałożenie na chińskie firmy sankcji stanowiłoby dla biznesu europejskiego zagrożenie, biorąc pod uwagę wprowadzenie analogicznych sankcji przez Chiny. Stąd pojawia się opór wśród niektórych państw Wspólnoty, które chcą się wyłamać ze wspólnego frontu przeciwko chińskim firmom.

- Zjednoczona Europa nie chce, żeby rynek chiński zamykał się na firmy europejskie. Wręcz przeciwnie, zależy nam na większej aktywności w Chinach, także dlatego, że Chiny od 2020 roku są głównym partnerem handlowym UE, wyprzedzając Stany Zjednoczone, a jednocześnie odnotowujemy jako Wspólnota ujemny bilans handlowy - 181 mld euro w 2020 roku. Kompleksowa umowa inwestycyjna (tzw. CAI) między UE a Chińską Republiką Ludową, która była ostatecznie podpisana za prezydencji niemieckiej, ale potem zablokowana w Parlamencie Europejskim, miała właśnie między innymi doprowadzić do szerszego otwarcia chińskiego rynku na europejskie produkty. Liczyło na to sporo państw, ale zwłaszcza Francja i Niemcy. Ostatnia wizyta prezydenta Emmanuela Macrona w Pekinie przyniosła kilku francuskim firmom konkretne kontrakty, a sankcje mogłyby to wstrzymać. Dlatego niektóre rządy państw członkowskich mają dylemat, co robić - skomentowała pozycję głównych państw UE wobec Chin prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Z kolei Kamil Sobolewski uważa, że ta umowa ma wiele obwarowań protekcjonistycznych nie tylko po stronie chińskiej - Unia Europejska ma wynegocjowaną umowę handlową z Chinami, pozostaje jednak nadal tajemnicą poliszynela to, że Pekin ma zawsze wytrych, żeby niezależnie od postanowień tego porozumienia zrezygnować z zasad wolnego handlu. Po stronie chińskiej nazywa się to "bezpieczeństwo narodowe" jako priorytet wstrzymania eksportu wszelkich towarów. Europa również zamachała tą kartą w postaci sankcji związanych z wojną w Ukrainie, jednakże kontekst ukraiński nie jest najważniejszy w relacjach Brukseli z Pekinem.

Polska nie powinna obawiać się chińskich sankcji odwetowych, które Chiny mogą ewentualnie zastosować wobec istotniejszych partnerów handlowych niż nasz kraj, którzy są w większym stopniu obecni na rynku Państwa Środka.

- My jako Polska nie jesteśmy bardzo dużym partnerem handlowym dla Pekinu. Z kolei Chiny są dla nas ważnym partnerem, ponieważ importujemy relatywnie dużo i mamy sporo polskich firm, które są uzależnione od Państwa Środka, ewentualnie mamy część outsourcowanej produkcji przeniesionej do Chin, ale raczej nie są to branże wysokich technologii. Nie wydaje mi się, żeby dokładnie te firmy miały pośrednio oddziaływać na nas, natomiast może to być taki efekt drugiej rundy, pośredni, w którym pogorszenie relacji gospodarczych może oddziaływać również na inne firmy z Europy, które są tam ulokowane (głównie przemysł lekki) i po prostu może im się trochę utrudniać "życie", lecz nie podejrzewam, żeby te retorsje spotkały polskie firmy, dlatego że Chińczycy na ogół stosując takie selektywne sankcje, wybierają sobie segmenty albo firmy, które chcą w jakiś sposób "ukarać" i ich stosowanie zależy od relacji bilateralnych z poszczególnymi państwami - skomentowała pytanie o zagrożenia chińskimi sankcjami odwetowymi dr Anna Czarczyńska.

Sankcje nakładane na wybrane chińskie firmy mają symboliczne znaczenie. Jest wiele sposobów, żeby je ominąć

Chiny posiadając silne przełożenie na globalne rynki, nie będą miały problemów z omijaniem sankcji. Pekin podobnie jak Moskwa ma różne "bramy handlowe", przez które może relokować swoje towary.

Kamil Sobolewski podał przykłady omijania sankcji zarówno przez Chiny, jak i przez Rosję.

- Takimi "bramami" do tej pory stosowanymi w omijaniu sankcji dla Rosji były Turcja i dawne republiki radzieckie. Dla Chin w tej poprzedniej odsłonie, czyli w latach 2018-2019, był nią Wietnam, który może nie o tysiące proc., ale o dziesiątki - jak nie o setki - potrafił zwiększać wymianę handlową odpowiednio w stosunku do tych towarów, których zakazywano eksportować Chinom.

Warto zwrócić uwagę, że żadne sankcje, które były do tej pory nakładane na poszczególne państwa, nie przynosiły w pełni zadowalających rezultatów, czego dowodem może być gospodarka rosyjska, która według prognoz z początku inwazji na Ukrainę miała się załamać w pierwszych miesiącach wojny.

Dr Anna Czarczyńska zwróciła z kolei uwagę na to, że chińskie przedsiębiorstwa są wobec siebie komplementarne i kontrolowane przez władze państwowe. Oznacza to, że firmy, które dotychczas produkowały np. czipy na rynek europejski, a zostały objęte sankcjami, mogą być zastąpione przez inne przedsiębiorstwa, które prowadzą zbliżoną działalność.

- Jednocześnie sankcje nałożone na chińskie firmy mogą mieć też pozytywne rezultaty - jest to szansa na przenoszenie produkcji do Europy i ten kierunek podobałby mi się najbardziej. Ostatnio próbuje się też, m.in. poprzez wsparcie unijnych funduszy, finansować rozwój na przykład przemysłu związanego z produkcją mikrochipów oraz promować ideę pozyskiwania pierwiastków ziem rzadkich w Europie albo w krajach, które są blisko powiązane z UE, tak żeby ten przemysł wysokich technologii nie był zależny od podstaw chińskich, bo to okazało się równie niebezpiecznym kierunkiem jak wcześniejsze uzależnienie się surowcowe od Rosji - stwierdziła Anna Czarczyńska.