Unia Europejska nakłada sankcje na 22 osoby i cztery podmioty w Birmie

UE przyjęła w poniedziałek czwarty pakiet sankcji w związku z utrzymującą się poważną sytuacją i nasilającymi się naruszeniami praw człowieka w Birmie w następstwie wojskowego zamachu stanu z 1 lutego 2021 r.

Rozszerzenie listy sankcyjnej dotyczy 22 osób i czterach podmiotów; obejmuje ministrów rządu, członka Krajowej Rady Administracji Publicznej i członków Związkowej Komisji Wyborczej, a także wysokich rangą członków sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw).

Wśród podmiotów objętych sankcjami są zarówno przedsiębiorstwa państwowe, które dostarczają Tadmadaw znacznych zasobów, jak i przedsiębiorstwa prywatne blisko związane z najwyższym przywództwem Tatmadaw. Przedsiębiorstwa te to Htoo Group, IGE (International Group of Enterpreneurs), Mining Enterprise 1 oraz Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE).

Sankcje, które obejmują teraz łącznie 65 osób i 10 podmiotów, polegają m.in. na zamrożeniu aktywów i zakazie udostępniania funduszy osobom i podmiotom umieszczonym w wykazie. Ponadto zakaz podróżowania mający zastosowanie do osób umieszczonych w wykazie uniemożliwia im wjazd na terytorium UE lub przejazd przez nie.

Nadal obowiązują także unijne sankcje wprowadzone wcześniej. Obejmują one embargo na broń i sprzęt, które mogą zostać wykorzystane do represji wewnętrznych, zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania używanych przez wojsko i straż graniczną, ograniczenia w eksporcie sprzętu służącego do monitorowania łączności, który można by wykorzystać do represji wewnętrznych, oraz zakaz organizowania szkoleń wojskowych dla birmańskich sił zbrojnych i zakaz współpracy wojskowej z nimi.

Sankcje stanowią uzupełnienie wstrzymania bezpośredniej pomocy finansowej UE dla rządu oraz zawieszenia wszelkiej unijnej pomocy, którą można byłoby uznać za legitymizującą juntę.

Unia Europejska jest głęboko zaniepokojona utrzymującą się eskalacją przemocy w Birmie. Od czasu wojskowego zamachu stanu sytuacja nadal istotnie się pogarsza.

Z Brukseli Łukasz Osiński