Unia Europejska nałożyła po raz pierwszy tego rodzaju sankcje

Unia Europejska nałożyła we wtorek po raz pierwszy w historii sankcje na dziewięciu mężczyzn - w tym dwóch rosyjskich dowódców zaangażowanych w wojnę na Ukrainie - oraz trzy organizacje, które UE uważa za odpowiedzialne za przemoc seksualną i inne naruszenia praw kobiet.

Objęci sankcjami zostali również dwaj moskiewscy policjanci, dwóch funkcjonariuszy Talibanu w Afganistanie oraz członkowie władz Birmy i Sudanu Południowego - podała agencja Reutersa.

"Nakładając te sankcje, wysyłamy jasny komunikat do sprawców, że popełnione przez nich zbrodnie nie ujdą im na sucho" - powiedział holenderski minister spraw zagranicznych Wopke Hoekstra."Te straszne, nieludzkie czyny mają swoje konsekwencje. Jest to również wiadomość dla ofiar: UE będzie was wspierać, gdziekolwiek jesteście na świecie" - dodał.

Sankcje obejmują zamrożenie wszelkich aktywów, które te osoby i organizacje posiadają w UE, oraz zakaz wjazdu do państw Unii.

Firmy w UE mają również zakaz świadczenia usług na rzecz osób objętych sankcjami.

Na liście umieszczono rosyjskich dowódców w wojnie Moskwy z Ukrainą - Nikołaja Kuzniecowa i Ramila Ibatullina. Stwierdzono, że Kuzniecow "brał udział w nielegalnej inwazji Rosji na Ukrainę, a członkowie jego oddziału systematycznie uczestniczyli w aktach przemocy seksualnej i gwałtów na Ukrainie w marcu/kwietniu 2022 roku". Ibatullin kierował oddziałem, którego członkowie "popełnili akty przemocy seksualnej i związanej z płcią wobec ukraińskiej ludności cywilnej".