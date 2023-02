Unia Europejska oferuje wsparcie 124 naukowcom z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną

Komisja Europejska ogłosiła wyniki wyboru w ramach inicjatywy MSCA4Ukraine, która wspiera wysiedlonych naukowców z Ukrainy. 13 pochodzących z kraju objętego wojną doktorantów i 111 naukowców ze stopniem doktora będzie mogło kontynuować swoją pracę w państwach członkowskich UE oraz państwach stowarzyszonych z programem „Horyzont Europa”.

Wybrani naukowcy zostaną przyjęci przez instytucje akademickie i pozaakademickie w 21 państwach, przy czym większość tych instytucji znajduje się w Niemczech, Republice Czeskiej i we Francji. Naukowcy będą pracować nad nowoczesnymi projektami obejmującymi wszystkie dyscypliny naukowe. Większość wybranych wniosków dotyczy nauk biologicznych (25,8 proc.), nauk społecznych i humanistycznych (21,8 proc.) oraz chemicznych (17,7 proc.). Długość przyznanych stypendiów wynosi od ośmiu miesięcy do dwóch lat, a większość wnioskodawców otrzymało stypendia dwuletnie.

Naukowcom oferowane będą również możliwości rozwoju kariery oraz szkolenia skupiające się na rozwijaniu umiejętności związanych konkretnie z badaniami naukowymi oraz najważniejszych umiejętności i kompetencji przekrojowych. Podobnie jak w przypadku głównych działań "Maria Skłodowska-Curie", program, na który przeznaczono ogólny budżet 25 mln euro, będzie zapewniał wybranym naukowcom dodatki rodzinne oraz pomoc naukowcom z niepełnosprawnościami.

Kiedy pozwolą na to okoliczności, naukowcy otrzymają wsparcie na ponowne osiedlenie się na Ukrainie.

Uruchomiony we wrześniu 2022 r. program MSCA4Ukraine jest częścią odpowiedzi UE na rosyjską inwazję na Ukrainę oraz na konieczność podjęcia działań, by wesprzeć naukowców z Ukrainy i umożliwić im kontynuowanie pracy w UE, przyczyniając się do ochrony ukraińskiego systemu badań naukowych i innowacji oraz wolności badań naukowych w ogóle. Program jest wdrażany przez doświadczone konsorcjum wspierające naukowców znajdujących się w trudnej sytuacji, składające się z Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, sieci Scholars at Risk Europe przy Uniwersytecie Maynooth (Irlandia) oraz Fundacji Alexandra von Humboldta (Niemcy).

Na początku tego miesiąca Komisja zapowiedziała również, że w 2023 r. w Kijowie otwarte zostanie biuro programu "Horyzont Europa". Biuro zapewni wsparcie krajowym punktom kontaktowym, naukowcom i innowatorom z całej Ukrainy oraz wzmacniać będzie sieć badań naukowych i innowacji, jaka funkcjonuje między ukraińskimi i europejskimi instytucjami.

W marcu 2022 r. Komisja uruchomiła portal "Europejska Przestrzeń Badawcza dla Ukrainy" (ERA4Ukraine), będący punktem kompleksowej obsługi w zakresie informacji i wsparcia dla naukowców i innowatorów z Ukrainy, którzy musieli opuścić kraj.

Z Brukseli Łukasz Osiński