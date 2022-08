Unia Europejska poległa na Bałkanach. W jej miejsce wkracza Rosja

Wydarzenia w zeszły weekend na granicy Serbii z Kosowem sugerują nieskuteczność polityki Unii Europejskiej wobec regionu. Najbardziej jaskrawym przykładem unijnych ograniczeń jest konflikt Belgradu z Prisztiną, który trwa nieprzerwanie od 2008, czyli od czasu jednostronnego ogłoszenia przez Kosowo niepodległości, która zresztą nie została uznana przez wszystkie państwa Unii Europejskiej. Jednocześnie Komisja Europejska domaga się od Serbów uznania niepodległości Kosowa, co umożliwiłoby temu państwu przyszłą akcesję do Wspólnoty.

Zarzewiem najnowszego konfliktu pomiędzy Serbią a Kosowem było wprowadzenie wymogu przerejestrowania samochodów przez Serbów zamieszkujących Kosowo - z serbskich na kosowskie tablice.

Ta, wydawałoby się, mało znacząca kwestia administracyjna została rozdmuchana do rangi symbolicznej opresji narodu serbskiego - zawinionej przez administrację albańską w Kosowie. Dodatkowo obywatele Serbii mieli uzyskać odpowiedni dokument, który umożliwiał im wjazd do Kosowa. Należy nadmienić, że analogiczny wymóg już istnieje w stosunku do obywateli Kosowa podróżujących do Serbii.

Ludność serbska zamieszkuje zwarty region północnego Kosowa, graniczący z Serbią. Kosowscy Serbowie nie chcą zintegrować się z kosowskimi Albańczykami i czują się zdradzeni przez mocarstwa zachodnie, które zdecydowały się uznać niepodległość tego państwa.

Serbowie z Kosowa - w proteście przeciwko nowym wymogom administracji kosowskiej - zablokowali przejścia graniczne pomiędzy Serbią a Kosowem. Doszło również do wymiany ognia. W konsekwencji granicę zamknięto, a na mostach nad rzeką Ibar w Kosowie, oddzielającą ludność albańską i serbską, pojawiły się włoskie siły porządkowe - w ramach misji KFOR.

JUST IN: The Kosovo government has delayed the introduction of new regulations that would have required people in majority ethnic-Serb areas to change their Serbian-issued car number plates for Kosovan-issued ones. #Kosovo #Serbia pic.twitter.com/nd7U5NNzQT