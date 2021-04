Unia Europejska pozwała firmę AstraZeneca za brakujące szczepionki

Komisja Europejska wszczęła postępowanie prawne przeciwko firmie AstraZeneca za nieprzestrzeganie umowy w sprawie dostawy szczepionek przeciw COVID-19.

Powodem pozwania firmy jest złamanie przez nią postanowień kontraktu na dostawy szczepionek - przekazał rzecznik KE Stefan De Keersmaecker.

Wskazał, że firma jak dotąd nie przedstawiła wiarygodnej strategii, która zagwarantowałaby dostawy zgodnie z harmonogramem.

Dodał, że pozew poparło 27 państw członkowskich UE.

"Komisja rozpoczęła w zeszły piątek (23 kwietnia) postępowanie prawne przeciwko (koncernowi) AstraZeneca" - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Stefan De Keersmaecker na konferencji prasowej.



Jak dodał, powodem pozwania firmy jest złamanie przez nią postanowień kontraktu na dostawy szczepionek. Wskazał, że firma jak dotąd nie przedstawiła wiarygodnej strategii, która zagwarantowałaby dostawy zgodnie z harmonogramem.



"Chcemy zagwarantować szybkie dostawy wystarczającej liczby dawek szczepionki, które należą się europejskim obywatelom na bazie kontraktu" - powiedział rzecznik. Dodał, że pozew poparło 27 państw członkowskich UE.



Pozew został złożony przed sądem belgijskim.



Z danych zaprezentowanych przez KE wynika, że w pierwszym kwartale 2021 r. koncern AstraZeneca dostarczył do UE ok. 30 mln dawek swojej szczepionki. To cztery razy mniej, niż zakładało porozumienie z firmą. Do końca pierwszego kwartału miało być to 120 mln dawek.



Problemy z odstawami wystąpiły również w kwietniu.