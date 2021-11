Unia Europejska przekazała Albanii 90 mln euro w ramach pomocy makrofinansowej

Komisja Europejska, w imieniu UE, przekazała w piątek Albanii 90 mln euro w ramach pomocy makrofinansowej. Wypłata ta jest drugą i ostatnią transzą programu wsparcia dla Albanii o wartości 180 milionów euro.

Program - jak podała Komisja Europejska - jest konkretną demonstracją solidarności UE, aby pomóc jej partnerom w reakcji na gospodarcze skutki pandemii Covid-19.

"Bardzo się cieszę, że środki te napływają dziś do Albanii. Ta wypłata jest dowodem solidarności UE z Albańczykami, ale także zaangażowania Albanii w realizację ważnego programu reform uzgodnionego z Komisją Europejską" - powiedział Paolo Gentiloni, komisarz ds. gospodarki.

Pierwsza wypłata 90 mln euro miała miejsce w marcu 2021 r. Albania spełniła uzgodnione z UE warunki dotyczące uruchomienia drugiej i ostatniej wypłaty 90 mln euro w ramach programu pomocy makrofinansowej Covid-19. Obejmowały one ważne środki służące wzmocnieniu finansów publicznych i odporności sektora finansowego, poprawie zarządzania i walce z korupcją oraz wzmocnieniu ochrony socjalnej.

Ponadto - jak podała Komisja - Albania nadal spełnia warunki wstępne przyznania pomocy makrofinansowej w zakresie poszanowania praw człowieka i skutecznych mechanizmów demokratycznych, w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego i praworządności.

Albania jest krajem kandydującym do przystąpienia do Unii Europejskiej. 25 marca 2020 r. Rada podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Albanią, co zostało zatwierdzone przez członków Rady Europejskiej. Pomimo wyzwań związanych z pandemią Covid-19 Albania nadal wykazywała swoje zaangażowanie w reformy. Spełniła wszystkie warunki określone w konkluzjach Rady z marca 2020 r. na pierwszą Międzyrządową Konferencję w sprawie negocjacji akcesyjnych.

Unia Europejska jest największym darczyńcą Albanii. Udzieliła Albanii pomocy finansowej w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) na lata 2007-2013 na łączną kwotę 594 mln euro. W ramach IPA II (2014-2020) Albania skorzystała ze wsparcia na inwestycje i reformy w następujących sektorach: praworządność, demokracja, konkurencyjność i innowacje, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, transport, środowisko, edukacja, zatrudnienie i sektory społeczne. Całkowita alokacja w ramach IPA II wynosi 758,1 mln euro.

Z Brukseli Łukasz Osiński