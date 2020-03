Unia Europejska zamyka granice na 30 dni

Przywódcy UE zgodzili się na zamknięcie granic zewnętrznych na okres 30 dni z powodu rozprzestrzenianie się koronawirusa - poinformował na konferencji przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

"Żeby ograniczyć rozprzestrzenienie się koronawirusa na świecie uzgodniliśmy wzmocnienie naszych zewnętrznych granic poprzez wprowadzenie skoordynowanych, tymczasowych ograniczeń dla podróży, które nie są niezbędne, do Unii Europejskiej na okres 30 dni" - powiedział Michel na briefingu prasowym w Brukseli po telekonferencji przywódców państw UE. Dodał, że taką propozycję przedstawiła Komisja Europejska.



"Czasowe restrykcje, dotyczące wjazdu do UE i krajów stowarzyszonych, zostaną wprowadzone natychmiastowo" - poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.



"Kraje członkowskie zdecydowanie to poparły. Teraz do nich należy implementacja. Powiedziały, że natychmiastowo to wprowadzą. To dobrze, że mamy jednomyślne i wspólne podejście" - powiedziała szefowa KE.



Mimo tych słów nie jest jednak jasne, kiedy ograniczenie faktycznie wejdzie w życie, bo różne kraje mogą mieć różne procedury w tej sprawie.



Zobacz też: Koronawirus pogrąża branżę lotniczą. Rykoszetem obrywają też dostawcy paliw



Zamykanie granic w związku z epidemia Covid-19 spowodowało wielokilometrowe korki na granicach, a w niektórych przypadkach zablokowanie obywateli jednego kraju przed przejazdem tranzytem do innego kraju. Dotyczyło to również Polski, która nie wpuszczała na swoje terytorium Łotyszy, Estończyków i Litwinów, chcących przejechać z Niemiec do swoich ojczyzn.



Ursula von der Leyen podała, że rozmawiała kilkakrotnie telefonicznie z polskim premierem Mateuszem Morawieckim i otrzymała informację, że Polska pracuje nad kwestię korytarzy dla ciężarówek w związku z zamknięciem granicy.



Oświadczyła, że w tej kwestii jest optymistką i że uda się rozwiązać problem ludzi, którzy przebywają na granicy, w ciągu najbliższych dni.



Kryzys związany z pandemia spowodował odwołanie przyszłotygodniowego szczytu UE. Zamiast niego ma się obyć telekonferencja.