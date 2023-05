Unia Europejska zmierza w kierunku przegranej

Regulacje są językiem międzynarodowego handlu. W związku z pandemią oraz wojną na Ukrainie świat globalnego handlu musiał się przemodelować. Wydaje się, że Europa w globalnej rywalizacji stoi coraz bardziej na straconej pozycji.

W światowym handlu pojawia się wiele zawirowań związanych z konsekwencjami pandemii i wojny na Ukrainie. Prowadzą one do deglobalizacji, a może raczej do fragmentaryzacji rynków światowych.

Unia Europejska musi zmagać się nie tylko z zewnętrznymi zagrożeniami, ale również brakiem spójności swoich struktur regulujących politykę handlową.

Tekst powstał z wykorzystaniem wątków z panelu "Regulacje w międzynarodowym handlu i ekspansji" podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wzięli w nim udział: Marek Wąsiński, kierownik zespołu gospodarki światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym; Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego; Łukasz Grabowski, dyrektor Departamentu Eksportu w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu; Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP; Łukasz Śmigasiewicz, wiceprezes zarządu ds. finansowych w Węglokoksie; Artur Bartoszewicz, adiunkt z Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

Zawirowania w globalnej gospodarce powodują pojawianie się nowych trendów. Jednym z nich jest deglobalizacja związana ze skracaniem łańcuchów dostaw. Zjawiska związane z procesami deglobalizacji czy fragmentaryzacji rynków światowych nasiliły się wraz z pandemią oraz wojną w Ukrainie. Z tego powodu poszczególne branże zaczęły się mierzyć z nowymi, pozarynkowymi zjawiskami.

Uważa, że globalizacja szczyt osiągnęła w 2008 roku, później już się do niego nie zbliżyła. Wtedy handel towarowy wynosił 50 proc. światowego PKB, obecnie to

- Jednocześnie warto zauważyć, że - wraz ze wzrostem PKB państw rozwijających się (tutaj warto zwrócić uwagę przede wszystkim na Chiny) - ich wewnętrzna gospodarka będzie zwiększać PKB, a jednocześnie udział globalnego handlu będzie spadać - dodał ekspert PIE.

Motoryzacja była sektorem, który najbardziej odczuł dekoniunkturę na globalnych rynkach spowodowaną pandemią, wojną na Ukrainie i załamaniem łańcuchów dostaw

- Branża motoryzacyjna jest najbardziej zglobalizowanym sektorem gospodarki na świecie - to po pierwsze. Po drugie: samochód - czy to osobowy, czy dostawczy, czy ciężarowy - jest chyba najdroższym i najpopularniejszym dobrem, które kupujemy jako osoby fizyczne bądź przedsiębiorcy. Po trzecie: liczba, z których składa się samochód, to - w zależności, jak będziemy liczyli - kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt tysięcy sztuk, więc to pokazuje skalę. Jeszcze niedawno mieliśmy do czynienia z traktowaniem świata jako przyjaznej globalnej wioski; te części płynęły z drugiego końca świata i nie było problemów z transportem i dostępnością. To przestało działać od pandemii, kiedy okazało się, że średnio każdy zakład w Europie stał przez co najmniej trzydzieści dni. A połowa branży motoryzacyjnej korzysta z półprzewodników produkowanych w jednej fabryce na Tajwanie - podkreślił Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Kolejnym problemem dla branży motoryzacyjnej, oprócz wyzwań produkcyjnych, są kwestie regulacyjne.

- Teoretycznie samochody na całym świecie są bardzo podobne, ale regulacje europejskie są zupełnie inne niż amerykańskie. To, co wydobywa się z rury wydechowej w Europie i USA, jest w zasadzie tak samo czyste. Jednakże nie da się zarejestrować nowego samochodu amerykańskiego w Europie i odwrotnie. Są pewne metody importerów indywidualnych, lecz co do zasady nie można tego zrobić. Dlatego dla nas bardzo istotne jest ujednolicenie np. przepisów homologacyjnych - uważa prezes PZPM.

Odpowiedzią na fragmentację globalnego handlu jest działanie Unii Europejskiej, która szuka alternatywnych partnerów wobec Chin na świecie