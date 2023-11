Unia odzyskuje gospodarcze wpływy. Rosja i Chiny nie wytrzymują tam konkurencji

Unia Europejska przejmuje inicjatywę w regionie Bałkanów Zachodnich, wypierając Chiny i Rosję z projektów infrastrukturalnych. Poza pieniędzmi na rozwój Bruksela oferuje tamtejszym partnerom stabilność.

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił kredytu w wysokości 154 mln euro na budowę trzeciego terminala Baltic Hub w Gdańsku - poinformował w rozmowie z WNP.PL Bogdan Zawadewicz, dyrektor Biura Analiz Ryzyka Geopolitycznego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Państwa regionu Europy Środkowej mogą być rzecznikami Ukrainy na forum Unii Europejskiej - zauważył Zawadewicz.

Unia Europejska, szczególnie po rosyjskiej agresji na Ukrainę, realizuje strategię ograniczania wpływów rosyjskich i chińskich w regionie Bałkanów Zachodnich - zaznaczył rozmówca WNP.PL.

Kluczowe są tu, co podkreślił Zawadewicz, środki finansowe pobudzające rozwój i reformy społeczno-gospodarcze w państwach bałkańskich.

Jakie jest znaczenie jednej z największych inwestycji Funduszu Trójmorza w port w bułgarskim Burgas i jak ta inwestycja jest finansowana?

- Fundusz Trójmorza, którego głównym inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), zakupił 49 proc. udziałów w BMF Port Burgas – jest to największy operator tamtejszego portu. Fundusz zidentyfikował i wypełnił lukę inwestycyjną, wniósł kapitał, który pozwolił na rozpoczęcie realizacji nowych planów rozwoju portu.

Fundusz Trójmorza inwestuje w logistykę transportu morskiego w Burgas. Pomaga Unia Europejska

Nowy zarząd BMF Port Burgas wdraża obecnie ambitną strategię rozwojową – w lutym 2023 r. rozpoczęto budowę pierwszego w Bułgarii głębokowodnego nabrzeża dla kontenerowców. Udało się pozyskać finansowanie na ten cel z programu Łącząc Europę (CEF). Powstaje również nowy obszar przeznaczony do obsługi kontenerów, przy wykorzystaniu zeroemisyjnych technologii oraz z decydującym udziałem transportu intermodalnego.

BMF Port Burgas doskonale się rozwija – w pierwszej połowie 2023 r. całkowite obroty osiągnęły wartość prawie 3 mln t (przy wzroście w segmencie kontenerów o 12 proc. r/r). Biorąc pod uwagę skalę polską czy niemiecką, nie są to olbrzymie wartości – jednak w skali Bułgarii, przeładunki w BMF Port Burgas odpowiadają za 49. proc. przeładunków portowych w tym kraju.

Port posiada także możliwości przeładunkowe dla towarów masowych (w tym zbóż) oraz LPG. Poza infrastrukturą przeznaczoną do obsługi kontenerów realizowane są działania podnoszące ogólny potencjał logistyczny – m.in. modernizacja infrastruktury wewnętrznej, polepszenie mocy przeładunkowych, zwiększenie dostępu do infrastruktury kolejowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest inicjatorem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza (3SIIF). Jego celem jest inwestowanie w projekty, których realizacja oddziałuje korzystnie co najmniej na dwa państwa regionu.

Cel jest jasny: wzmocnić powiązania w regionie i - dzięki nowym możliwościom transportowym - ominąć Rosję

Podstawowym celem Funduszu Trójmorza jest wspieranie projektów infrastrukturalnych w regionie, które z kolei wzmacniają powiązania gospodarcze między państwami środkowoeuropejskimi. Tak jest właśnie w tym przypadku.

Port w Burgas, z uwagi na swoje strategiczne położenie, uczestniczy również w inicjatywie „Middle Corridor” (Trans-Caspian International Transport Route) – szlaku transportowym rozpoczynającym się w Chinach i omijającym Rosję przez Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzję, Turcję, porty czarnomorskie (w tym Burgas). Jest to szczególnie istotne w obecnych warunkach handlowych.

Kluczowym elementem w łańcuchu transportowym dla BMF Port Burgas jest otwarcie w lutym 2023 r. pod Sofią terminalu intermodalnego, który oprócz funkcji związanych z pomniejszaniem kosztów funkcjonowania całego łańcucha transportowego otwiera również bułgarski port na nowe rodzaje aktywności i usprawnia przesył towarów.

Inwestycja w BMG Port Burgas postrzegana jest przez nas absolutnie wyjątkowo, gdyż całkowicie wpisuje się w cele i założenia Funduszu. Posiada ona także znaczenie geopolityczne i ekonomiczne oraz może stanowić przykład, jak należy zwiększać powiązania transportowo-infrastrukturalne w regionie Europy Środkowej.

Ze środków Funduszu korzysta także Gdańsk i polscy eksporterzy, ale krajowy biznes woli Włochy

Rozwój portów umożliwia skracanie łańcuchów dostaw dla przedsiębiorstw operujących w Polsce i innych krajach regionu. W skali regionu należy uznać, że wszystkie porty powinny być rozwijane, aby stworzyć komplementarną sieć transportową, która będzie stanowiła o potencjale inwestycyjnym regionu oraz poprawi warunki czasowe i kosztowe przepływu towarów.

Należy podkreślić, że BGK odgrywa istotną rolę przede wszystkim w finansowaniu krajowych inwestycji transportowych – przykładowo, w 2022 r. udzieliliśmy kredytu w wysokości 154 mln euro na budowę nowego, trzeciego terminala Baltic Hub w Gdańsku.

Aktywnie wspieramy także ekspansję polskich przedsiębiorców na rynki zagraniczne, udzielając takiego wsparcia jak m.in. kredyty dla nabywcy, akredytywy eksportowe. W tym zakresie ściśle współpracujemy z KUKE (Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych - red.), PFR (Polskim Funduszem Rozwoju - red.) czy PAIH (Polską Agencją Inwestycji i Handlu - red).

Jak te procesy wyglądają z perspektywy polskiego biznesu, który nie jest mocno obecny nad Adriatykiem czy Morzem Czarnym?

- Ogółem przedstawiciele branży logistycznej w Polsce wyrażają zainteresowanie tymi rynkami, jednak należy przyznać, że nie jesteśmy tam obecni w dużym stopniu.

Wśród podmiotów logistycznych istnieje zainteresowanie kierunkiem bałkańskim, jednak bardziej pewnymi i perspektywicznymi kierunkami z punktu widzenia przewozów do portów południowych są Włochy. To właśnie w kierunku portów włoskich otwierane są nowe połączenia intermodalne (ostatnio - PCC Intermodal), które cieszą się dużą popularnością. Wydaje się, że wzrost zainteresowania kierunkiem włoskim będzie się utrzymywać.

Warto zwrócić uwagę również na Grecję, która niedawno dołączyła do Inicjatywy Trójmorza. Kontrolowany przez chiński kapitał Port w Pireusie niezmiennie pozostaje ogromnie istotny dla regionu w wymiarze strategicznym i ekonomicznym.

Problemem, który jest najczęściej podnoszony przez branżę transportową, jest kwestia tzw. wąskich gardeł w infrastrukturze kolejowej. Występują one z reguły przy przejściach granicznych między państwami Europy Środkowej, np. na przejściach polsko-czeskich czy polsko-słowackich, i wynikają głównie z niewystarczającej przepustowości wynikającej ze stanu infrastruktury (przypadek Polski i Słowacji) czy barier technicznych (np. inny rodzaj napięcia, certyfikacji pojazdów etc.).

Podstawą działania Trójmorza w zakresie infrastruktury transportowej jest udrażnianie strategicznych szlaków handlowych

W ramach Trójmorza i UE proponuje się dużo projektów inwestycyjnych, które mają spowodować udrożnienie szlaków kolejowych. Dużą rolę odgrywają tutaj środki unijne – np. CEF, które wspierają rozwój infrastruktury transgranicznej.

Warto zaznaczyć, że te projekty mogą być finansowane również z Funduszu Trójmorza, ponieważ udrażnianie szlaków handlowych i transportowych (w tym przede wszystkim kolejowych) wpisuje się w agendę tego przedsięwzięcia.

W tym kontekście warto zwrócić również uwagę na port w Rijece na Morzu Adriatyckim i jego połączenie z europejską infrastrukturą kolejową. Jest to port, który bardzo dobrze się rozwija, również dzięki udziałowi kapitału prywatnego. W przypadku tej inwestycji występuje problem z niekorzystnym ukształtowaniem terenu, górzyste okolice portu nie ułatwiają prowadzenia inwestycji.

W kontekście poprawy dostępu lądowego do portów morskich, w regionie wyróżniają się zrealizowane bądź finalizowane inwestycje kolejowe w największych polskich portach morskich. Poprawiany jest także dostęp lądowy do rumuńskiej Konstancy (port nad Morzem Czarnym - red.).

Infrastruktura portowa w regionie Trójmorza odgrywa kluczowe znaczenie również dla Ukrainy, w kontekście reeksportu towarów z tego państwa.

Podczas ostatniej wizyty w Kijowie przewodnicząca KE wskazała, że w ramach „Solidarity Lanes” udało się eksportować z Ukrainy ponad 100 mln t towarów, z czego ponad połowa to towary rolno-spożywcze. Obecnie 65 proc. produktów rolno-spożywczych jest eksportowane z wykorzystaniem szlaków „Solidarity Lanes”, a w ciągu ostatnich 16 miesięcy dzięki nim do budżetu Ukrainy wpłynęło 42 mld euro.

Na Bałkanach Chiny poniosły porażkę. Źle oceniły sytuację i nie wytrzymały konkurencji z UE

Mówimy o Ukrainie. Czy format współpracy w ramach Trójmorza może angażować Kijów jako partnera uczestniczącego? Czy synergia z Trójmorzem zbliża Ukrainę do UE?

- Rozpatrywałbym te kwestie na różnych poziomach. Geopolitycznie państwa regionu Europy Środkowej mogą być rzecznikami Ukrainy na forum Unii. Patrząc na korzyści płynące z rozszerzenia Unii Europejskiej dla państw Trójmorza, przede wszystkim należy wskazać to, że nowi członkowie UE mogą dołączyć do tej inicjatywy, która zapewne przy całej swojej różnorodności wzmocni własną regionalną tożsamość.

Trójmorze jest postrzegane także jako pewnego rodzaju zapora dla interesów chińskich w Europie. Z drugiej strony, jeśli weźmiemy na przykład pod uwagę region Bałkanów Zachodnich – czy projekty polityczne chińskie z wykorzystaniem portu w Pireusie, o którym wspominaliśmy, szybkich kolei na trasie kolejowej Belgrad-Budapeszt – nie stanowią dla siebie konkurencji?

- Nie, Chiny podjęły pewną próbę zbudowania przyczółka w regionie Europy Środkowej w różnych obszarach. Zamierzali zwiększyć oddziaływanie na Europę Zachodnią. Uważam, że zakończyło się to porażką również ze względu na błędne podejście podmiotów chińskich niedostrzegających zróżnicowania regionu i traktujących go w dość instrumentalny sposób.

Chiny przenosiły doświadczenia współpracy z państwami z regionów mniej rozwiniętych (gdzie w wielu przypadkach posiadają faktyczny monopol na angażowanie kapitału inwestycyjnego) na grunt europejski.

Nie wytrzymały konkurencji z UE na tym polu. Wsparcie udzielane przez UE w jej sąsiedztwie ma jeden podstawowy cel: utworzenie sprzyjającego klimatu instytucjonalnego do przyszłej akcesji danego państwa do UE oraz jego konwergencji społeczno-gospodarczej z pozostałymi państwami członkowskimi.

Chiny proponowały jedynie kapitał, politycznie powiązany ze zwiększaniem ich obecności w danym kraju. Horyzont czasowy korzyści płynący z takiej współpracy w przypadku Chin był więc nieporównywalnie mniej atrakcyjny niż w przypadku UE.

Chińskie inwestycje w regionie Bałkanów Zachodnich napotykają trudności

Jeśli weźmiemy pod uwagę inwestycje kredytowane i realizowane przez podmioty chińskie, warto wskazać na realizowany od kilku lat odcinek kolei Budapeszt-Belgrad. Jest on ważnym projektem infrastrukturalnym Państwa Środka w Europie. O modernizacji zdecydowano na poziomie rządów: Chin, Węgier, Serbii w 2014 roku, jednak stosowną umowę kredytową zawarto dopiero w 2020 roku, a trwające prace mają zakończyć się najwcześniej w 2025 roku. Projekt napotkał szereg problemów, polegających np. na niedostosowaniu urządzeń sterowania ruchem do wymogów UE, a tempo uzgodnień i prowadzenia prac nie świadczy o dobrej organizacji i sprawczości Chin w regionie.

Zmniejszenie aktywności finansowych Chin w regionie widać szczególnie we współpracy z kluczowym państwem regionu – Serbią. Rozwój kolei od Belgradu na południe kraju, jak również projekty infrastruktury drogowej integrujące region Bałkanów Zachodnich wewnętrznie – wszystkie one są głównie finansowane ze środków Unii Europejskiej, a nie Pekinu.

Sztandarowym tego przykładem jest projekt infrastrukturalny na modernizację kolei odcinka Belgrad – Niš, na który w lutym 2023 roku EBI (Europejski Bank Inwestycyjny - red.) we współpracy z EBRD (Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju - red.) oraz KE udzieliły wsparcia w wysokości ponad 1 mld euro. Jest to część z wartego 2,2 mld euro pakietu finansowego dla Serbii, na realizację prac na odcinku Belgrad-Niš, w wyniku których możliwe będzie osiągnięcie prędkości 200 km/h dla pociągów pasażerskich.

Chińczycy weszli jednak w te sektory, w które nikt inny nie chciał inwestować...

- Nikt nie chciał wejść, bo są to z reguły tzw. brudne sektory gospodarki. Kopalnie miedzi czy huty bardzo zanieczyszczają środowisko. Oni to wykorzystali bardzo instrumentalnie: importują na własne potrzeby np. stal, dlatego na przykład wzrosły wskaźniki eksportu tego surowca z Serbii do Chin. Polega to jednak na tym, że chińskie podmioty wytwarzają surowce na terytorium Serbii, gdzie nie są przestrzegane żadne normy środowiskowe – to też jest ważne.

Unia Europejska, szczególnie po rosyjskiej agresji na Ukrainę, realizuje strategię ograniczania wpływów rosyjskich i chińskich w regionie Bałkanów Zachodnich. Robi to, dostarczając znaczące środki finansowe pobudzające rozwój i reformy społeczno-gospodarcze w państwach bałkańskich. Jest to realizowane w coraz bardziej skoordynowany sposób również we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Integracja z Unią Europejską jest obecnie jedyną realną ścieżką rozwoju państw bałkańskich. Kluczowa jest stabilność

Niezwykle istotne w strategii unijnej wobec Bałkanów są stabilizacja oraz wewnętrzna integracja i znoszenie barier między państwami regionu. Działania Brukseli mają tu również wymiar polityczny. Największy nacisk jest kładziony na normalizację stosunków Prisztiny (Kosowo) i Belgradu. Istotne jest również nadanie Bośni i Hercegowinie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

Kraj ten, niestety, boryka się z całym szeregiem wewnętrznych problemów, które mogą potencjalnie wygenerować ryzyko związane z bezpieczeństwem w regionie. Wysiłki unijne są też zauważalne w pozostałych państwach, głównie Macedonii Północnej oraz Albanii.

Integracja z Unią Europejską jest obecnie jedyną realną ścieżką rozwoju państw bałkańskich. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka – przede wszystkim zwiększające się uzależnienie finansowe od UE, postępująca konwergencja prawno-instytucjonalna, geograficzna bliskość do unijnych rynków zbytu oraz zwiększająca się atrakcyjność całego regionu w kontekście napływających inwestycji zagranicznych.

Integracja z UE daje tym państwom szansę na wieloletni, stabilny rozwój – nie jest to więc współpraca oparta na doraźnych zyskach płynących z pozyskiwania środków inwestycyjnych (w formie kredytów), które często kończą się widowiskowym fiaskiem lub co najmniej impasem – jak w przypadku współpracy z Chinami czy Rosją.