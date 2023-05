Unia szykuje karę dla chińskich firm za łamanie sankcji wobec Rosji

Komisja Europejska zaproponowała nałożenie restrykcji handlowych na chińskie firmy, które zaopatrują Rosję w objęte sankcjami produkty, które wspierają działania wojenne na Ukrainie.

Komisja Europejska zwróciła się do krajów członkowskich Unii Europejskiej, aby rozważyć objęcie restrykcjami handlowymi 35 firm, które mają dostarczać Rosji objęte sankcjami dobra. Pochodzą one tak z Chin kontynentalnych, jak i Hong Kongu, ale także z Uzbekistanu, Armenii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Według KE dostarczają one Rosji towary, które wspierają jej armię w działaniach wojennych przeciwko Ukrainie. Unia chce więc, by zaostrzono wobec tych firm restrykcje eksportowe, tak by ograniczyć przepływ dóbr, które ułatwiają działania rosyjskiemu sektorowi militarnemu, w tym komponentów elektronicznych, używanych w rosyjskiej broni.

Jeśli państwa członkowskie zgodzą się na propozycję Komisji, będzie to pierwszy raz, kiedy na liście firm objętych restrykcjami handlowymi na terenie UE znajdą się firmy chińskie. Na listę ma trafić osiem firm z Hong Kongu i Chin kontynentalnych. Chodzi o: Sinno Electronics, 3HC Semiconductors, Sigma Technology, King-Pai Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry, Alpha Trading Investments i Allparts Trading Co.

Rzecznik prasowy chińskiego ministra spraw zagranicznych Wang Wenbin powiedział, że wymiana handlowa między Rosją i Chinami w żaden sposób nie łamie prawa i jest całkowicie transparentna, a działania Unii poważnie naruszają wzajemne zaufanie między Brukselą a Pekinem oraz pogłębiają podziały. Zaapelował, by UE nie wprowadzała restrykcji.

Wcześniej kilka chińskich firm zostało objętych sankcjami właśnie za dostarczanie Rosji zakazanych technologii, w tym sprzętu elektronicznego, wykorzystywanego przez armię.