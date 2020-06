Unia szykuje się do zniesienia restrykcji na zewnętrznych granicach

Rzecznik Komisji Europejskiej Adalbert Jahnz poinformował w środę, że państwa członkowskie UE i KE prowadzą intensywne rozmowy w sprawie zniesienia restrykcji wprowadzanych dla podróżnych na zewnętrznych granicach UE. Obecnie obowiązują one do 15 czerwca.

Rzecznik powiedział, że w tym tygodniu odbywają się liczne spotkania z państwami członkowskimi w sprawie kolejnych kroków dotyczących granic zewnętrznych. Wskazał, że po tych rozmowach KE będzie mogła przedstawić swoje stanowisko.

"Z perspektywy Komisji Europejskiej ważne jest, by w tej sprawie podejście w UE było skoordynowane" - wskazał Jahnz na konferencji prasowej.

KE pytana była też o stanowisko Austrii, która zapowiedziała, że otworzy wszystkie granice z krajami UE z wyjątkiem Włoch. Rzecznik odparł, że Komisja nie komentuje konkretnych spraw, ale - jak podkreślił - wydała w tej sprawie rekomendacje, w których sprzeciwia się dyskryminacji ze względu na narodowość przy decyzjach dotyczących granic.

Sprawa pojawiła się na konferencji prasowej w kontekście oświadczenia rządu Niemiec o tym, że kraj zniesie zakaz podróży dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii od 15 czerwca pod warunkiem wzajemności.

Podczas rozmowy z dziennikarzami w środę minister spraw zagranicznych Heiko Maas powiedział, że wszystkie zainteresowane kraje spełniają kryteria, z wyjątkiem Norwegii, w której nadal obwiązuje zakaz wyjazdu, i Hiszpanii, gdzie parlament decyduje o przedłużeniu zakazu.

Państwa UE same podejmują decyzje o zamykaniu swoich granic, ale KE pilnuje, by działo się to w skoordynowany sposób. Początkowo ograniczenie, które zostało wprowadzone w drugiej połowie marca, miało obowiązywać przez 30 dni. Następnie było jednak przedłużane.

Ograniczenie podróży i wezwanie do jego przedłużenia ma zastosowanie do "obszaru UE+", który obejmuje wszystkie państwa członkowskie strefy Schengen, Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię oraz cztery państwa stowarzyszone w ramach Schengen (Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię). Łącznie chodzi o 30 państw.

Ograniczenie podróży nie dotyczy obywateli UE, obywateli krajów spoza Unii, ale należących do strefy Schengen, i członków ich rodzin, a także obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi w UE, jeśli chcą wracać do domu.

Wytyczne Komisji mówią też, że możliwość wjazdu na terytorium UE powinni mieć lekarze, pielęgniarki, pracownicy służby zdrowia, badacze i eksperci pomagający w walce z pandemią, a także osoby przewożące towary, pracownicy przygraniczni oraz sezonowi pracownicy rolni.