Unia wygrywa z Indonezją spór o nikiel. Walka trwa nadal

Indonezja już prawie przegrała przed WTO spór z Unią Europejską o zakaz wywozu nieprzetworzonej rudy niklu.

Informację, że w toczącym się od 2019 r. sporze pomiędzy Unią Europejską a Indonezją (WTO DS592) spodziewana jest decyzja korzystna dla Unii, przekazał prezydent Republiki Indonezji Joko Widodo (Jokowi) a potwierdził minister energetyki i zasobów mineralnych Arifina Tasrifa.

Spór dotyczy ogłoszonego w 2019 r. i obowiązującego od 2020 r. zakazów wywozu z Indonezji nieprzetworzonej rudy niklu. Panel rozstrzygający spór ma stwierdzić, że Indonezyjskie przepisy: Ustawa nr. 4/2009 o Górnictwie Minerałów i Węgla, Rozporządzenie Nr 11/2019 o Górnictwie Minerałów i Węgla, Rozporządzenie 96/2019 o Eksporcie Przetworzonych i Rafinowanych Produktów Górniczych oraz Rozporządzenie Nr 7/2020 o Zarządzaniu Węglem i Minerałami naruszają przepisy Artykuł XI:1 porozumienia GATT z 1994 r., który nakazuje krajom członkowskim WTO udzielenie maksymalnie możliwego dostępu dla handlu międzynarodowego. Odrzucono jednocześnie stanowisko Indonezji, która utrzymywała, że zakaz mieści się w ramach wyjątków przewidzianych w Artykule XII:2 (a) oraz Artykule XX (d). Ogłoszenie decyzji jest spodziewane 30 listopada 2022.

Zakaz, który uderzył w produkcję stali nierdzewnej w Unii

Sporny zakaz z jednej strony uderzył mocno w produkcję stali nierdzewnej w Unii, a jednocześnie pozwolił wyspiarskiemu krajowi na pozyskanie wielomiliardowych inwestycji w przetwórnie niklu na terenie państwa.

Jak w sierpniu podkreślał prezydent Widodo lokalne przetwarzanie pozwoliło zwiększyć wartość eksportu niklu do 20,7 miliardów dolarów w 2021 r., co stanowi 18-to krotny wzrost w stosunku do 2014 r. W bieżącym roku wartość eksportu jest szacowana na 28 mld USD. Sukces zakazu i nacisku na lokalne przetwarzanie rud spowodował, że Indonezja planuje podobne zakazy w zakresie boksytów, koncentratów miedziowego oraz cyny.

Należy też podkreślić, że lokalne przetwarzanie niklu jest jednym z kluczowych elementów planów rządu w Dżakarcie rozwoju przemysłu związanego z elektromobilnością. Tutaj jednak potrzebne są dalsze inwestycje, jakość niklu wytwarzanego w Indonezji nadal nie jest dostateczna dla produkcji baterii elektrycznych. Trzeba też odnotować, że - jak podkreślają lokalni przeciwnicy zakazu - zwolnienia podatkowe dla inwestorów (w 90 proc. chińskich) oznaczają, że pomimo zwiększenia wartości eksportu, dochody podatkowe kraju nie rosną.

Indonezja nie przejmuje się wyrokiem i zamierza robić swoje

Biorąc pod uwagę niekorzystne perspektywy decyzji może zastanawiać spokój przedstawicieli władz Indonezji. Jest to jednak spokój przemyślany – Dżakarta planuje złożyć apelację, a jej rozpatrzenie potrwa od 5 do 10 lat. Nawet jeżeli podtrzymana będzie niekorzystna decyzja, to jak podkreśla prezydent Jokowi do tego czasu przemysł lokalny będzie już rozwinięty. Tym samym cel kraju zostanie osiągnięty. Jako plan awaryjny brane są dodatkowo pod uwagę podatki na wywóz nieprzetworzonego niklu, co powinno zachęcić do lokalnego przetwarzania.

Cała sprawa pokazuje w jaki sposób kraj dysponujący zasobami naturalnymi może w wypadku dobrze zaplanowanej i przemyślanej strategii osiągnąć sukces, naginając na swoją korzyść reguły handlowe.

