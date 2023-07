Unia zbliża się do Ameryki Łacińskiej. To rynek wart bilion dolarów

W Brukseli zakończył się pierwszy od 8 lat szczyt krajów UE i państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC). Nie przyniósł on jednak ani przełomu gospodarczego, przede wszystkim w sprawie umowy o wolnym handlu z krajami Mercosur, ani politycznego w sprawie Ukrainy.

Na koniec szczytu 33 kraje CELAC i państwa członkowskie UE podpisały wspólną deklarację. Dokument składa się z 41 punktów i nie przynosi przełomu w żadnej z omawianych kwestii.

W deklaracji końcowej państwa wyrażają swoje zaniepokojenie wojną w Ukrainie, ale zabrakło otwartego potępienia Rosji za to, że dokonała inwazji na sąsiedni kraj.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że kraje CELAC dostaną od UE 45 mld euro na rozwój w ramach nowej inicjatywy Global Gateway Investment Agenda, a także na walkę ze zmianą klimatu.

Negocjacje na temat wspólnej deklaracji znacznie się przedłużyły, ponieważ kraje nie mogły porozumieć się w kwestii inwazji Rosji na Ukrainę. Wiele państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów unikało otwartego stwierdzenia o winie Rosji.

Ostatni raz przywódcom państw europejskich i latynoamerykańskich udało się spotkać w tak szerokim gronie, skupiającym 50 najwyższych rangą polityków w 2015 roku. Dziś jednak krajobraz polityczny w Ameryce Łacińskiej zdecydowanie się zmienił, bowiem większość dużych krajów regionu rządzona jest przez lewicę, podczas gdy jeszcze kilka lat temu dominowały rządy prawicowe.

- To bardzo ważne spotkanie dla UE i CELAC - stwierdził na kończącej szczyt konferencji prasowej prezydent Argentyny Alberto Fernandez. - Przez ostatnich 8 lat nie osiągnęliśmy tak dużo, jak dziś - dodał.

Przełomu nie ma. Latynosi nadal nie chcą otwarcie krytykować Rosji

O przełomie trudno jednak mówić, bo stosunki Unii Europejskiej z tym regionem nie były od wielu lat dla Brukseli priorytetem, chociaż Ameryka Łacińska jest kulturowo bardziej europejska niż jakikolwiek inny kontynent poza Europą. Mimo wszystko w Latynosach nadal dominuje żal za to, że Europejczycy mają wobec nich poczucie wyższości i traktują region jak swoją dawną kolonię, co wybrzmiało podczas zakończonego w Brukseli wydarzenia, chociażby z ust premiera St. Wincent i Grenadinów Ralpha Gonsalwesa.

W kontekście ataku Rosji na Ukrainę, który urósł do rangi konfliktu globalnego, bo wpływającego na wydarzenia na całym świecie, Bruksela zapewne szuka nowych sojuszy, w co wpisuje się chęć zbliżenia się do Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Nadal istnieje jednak mnóstwo podziałów, które trudno było podczas tego szczytu zażegnać, mimo usilnych starań prezydencji hiszpańskiej, która jest naturalnym adwokatem regionu.

UE próbowała wymusić na krajach Ameryki Łacińskiej zajęcie twardszego, politycznego stanowiska wobec Rosji, jednak wiele z nich pozostaje niechętna, by wychodzić poza bezpieczną dla nich pozycję neutralności wobec wojny, która przecież odbija się negatywnie również i na nich, szczególnie gospodarczo.

Unia obiecuje Ameryce Łacińskiej i Karaibom nowy program inwestycyjny

Z drugiej strony UE obiecała więcej inwestycji w krajach regionu, które mają wzmocnić infrastrukturę czy edukację. Krok ten zapewne jest podyktowany faktem, że UE mocno przespała swoją szansę na zbliżenie z Ameryką Łacińską, co skrzętnie wykorzystały Chiny, stając się pierwszym partnerem handlowym Ameryki Południowej i drugim po USA całej Ameryki Łacińskiej.

W Brukseli próbowano także wyjść z impasu w kwestii Wenezueli. Po raz pierwszy od wielu lat przywódcy krajów UE, w tym prezydent Francji Emmanuel Macron, postanowili spotkać się z wysoką przedstawicielką reżimu, wiceprezydent Delcy Rodriguez, która wezwała UE do zdjęcia sankcji wprowadzonych jeszcze w 2018 roku za sfałszowanie wyborów, represje wobec opozycji i brak przestrzegania praw człowieka.

Celem spotkania miało być znalezienie wspólnego wyjścia z kryzysu gospodarczego, politycznego i humanitarnego w Wenezueli, z której z powodu biedy i przemocy wyjechało już 7 mln osób.

Najważniejsza z punktu widzenia współpracy gospodarczej jest jednak umowa o wolnym handlu między UE a krajami Mercosuru (tzw. rynki południa zrzeszające Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj, plus kraje stowarzyszone; Boliwia, Chile, Kolumbia, Ekwador, Gujana, Peru i Surinam). UE poszukuje nowych sojuszy w kontekście chęci zmniejszenia swojego uzależnienia gospodarczego od Chin. Umowa została w swoich podstawach dogadana jeszcze w 2019 roku i czeka na ratyfikację przez parlamenty narodowe, jednak nadal pozostaje wiele punktów spornych, które są przeszkodą do finalizacji porozumienia.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniała po szczycie, że „do końca roku uda się sfinalizować to porozumienie", jednak eksperci są bardziej sceptyczni. Według dr Joanny Gocłowskiej-Bolek latynoamerykanistki z Uniwersytetu Warszawskiego w tym roku ratyfikacja raczej nie wchodzi w rachubę.

- Pozostaje do rozwiązania wiele kwestii, w tym opór części krajów europejskich, w tym Polski, zastrzegających, że eksport z Ameryki Łacińskiej jest zbyt konkurencyjny. Z kolei kraje takie jak Brazylia, mimo większej otwartości prezydenta Luli na współpracę z Europą niż w przypadku jego poprzednika, czuje silny opór przed próbą nakładania Brazylii przez UE jednostronnych barier handlowych pod pretekstem ochrony środowiska – powiedziała nam ekspertka.

Unia Europejska chce zmusić Brazylię do ograniczenia wylesiania, które notabene nieco się zmniejszyło, odkąd lewicowy prezydent Lula da Silva przejął władzę, co przyznała dziś sama von der Leyen. Jednak brazylijska administracja uznaje takie działania za zbyt ingerujące w jej sprawy wewnętrzne.

Nawet jeśli uda się pokonać te przeszkody, to nadal, jak mówi Joanna Gocłowska-Bolek „pozostaje kwestia ratyfikowania porozumienia przez wszystkie kraje, a to po stronie europejskiej może trwać bardzo długo, raczej wiele miesięcy niż tygodni.”

Mercosur to szansa i dla UE i dla Ameryki Łacińskiej. Latynoski rynek jest wart 1 bln dolarów

Należy jednak wziąć pod uwagę, że Unia Europejska obecnie jest drugim, największym partnerem handlowym krajów Mercosur po Chinach. W 2021 roku wszystkie dobra wyeksportowane do krajów Mercosur przez UE były warte 45 miliardów dolarów, a Mercosur wyeksportował do UE towary za 43 mld euro. Podpisanie umowy o wolnym handlu znacznie zwiększyłoby ten potencjał dla obydwu stron, wziąwszy pod uwagę, że Ameryka Łacińska jest zamieszkiwana przez 780 mln osób, a wartość handlu i usług w regionie przekracza 1 bln dolarów.

Chociaż na szczycie CELAC-UE nie osiągnięto ostatecznego porozumienia w sprawie umowy, to wielu unijnych urzędników uważa, że obecnie jest najbliżej konsensusu w tej sprawie, odkąd rozpoczęły się negocjacje, czyli od 2000 roku.

Podczas szczytu doszło do wielu spotkań bilateralnych między przywódcami Ameryki Łacińskiej, a UE. Polski premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem Kolumbii Gustavo Petro i prezydentem Argentyty Alberto Fernandezem.

Unia postanowiła zaprosić przedstawicieli latynoskich reżimów. Nie zabrakło kontrowersji

Ogromne kontrowersje wywołało zaproszenie do Brukseli wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez, prezydenta Kuby Miguela Diaz-Canela, a także urzędników z Nikaragui, bo sam prezydent Daniel Ortega się nie pojawił. Wszystkie trzy kraje są liderami regionu w łamaniu praw człowieka, fałszerstwach wyborczych, korupcji i stosowaniu przemocy wobec opozycji politycznej.

W opinii dr Joanny Gocłowskiej-Bolek UE w Ameryce Łacińskiej ma wizerunek strażniczki wartości demokratycznych i praw człowieka i może ułatwić negocjacje, w takich krajach jak Wenezuela czy Nikaragua. Przez wielu zapraszanie przedstawicieli latynoskich reżimów jest jednak dość kontrowersyjne i ekspertka przyznaje, że taka obecność działa w dwie strony.

- Jednocześnie zapraszanie na szczyt czy na inne międzynarodowe fora jako równoprawnych partnerów tych przywódców, którzy łamią prawa człowieka i przeciwko którym wysuwane są poważne oskarżenia, działa jako czynnik osłabiający rolę UE. To sprawia, że reżim Nicoalasa Maduro lub reżim Daniela Ortegi mogą czuć się wzmocnione i czują się na powrót partnerami w tych rozmowach, co z kolei może odsunąć w czasie przemiany demokratyczne. Uważam, że UE ma do odegrania ważną, może najważniejszą rolę, także w regionie Ameryki Łacińskiej - to jest rolę wspierania demokracji i praw człowieka, co w czasach erozji wartości demokratycznych w regionie Ameryki Łacińskiej jest niezwykle istotne – tłumaczy w rozmowie z WNP.PL.

Gdy na szczycie pojawił się przywódca kubański, został oprotestowany przez mieszkających w Europie Kubańczyków.

Zakończenie wydarzenia zresztą znacznie się przedłużyło głównie przez opór tych trzech krajów wobec wspólnej deklaracji państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz UE w sprawie ataku Rosji na Ukrainę. Unia chciała, by wszyscy uczestnicy szczytu wyraźnie podkreślili kto jest winien konfliktu, szczególnie po ostatniej decyzji Rosji o wymówieniu porozumienia o eksporcie ukraińskiego zboża przez Morze Czarne.

Jest to ogromny cios dla wielu krajów Ameryki Łacińskiej, bo niektóre są zależne od dostaw zboża z Ukrainy i Rosji. Nikaragua importuje go stamtąd aż 80 proc. Eksporterem jest także Meksyk. Wymówienie umowy oznacza wzrost biedy w krajach Ameryki Łacińskiej, a w przypadku niektórych z nich jest ona naprawdę na wysokim poziomie, jak w Wenezueli, Haiti czy Argentynie.

Nie chodzi tylko o to, że na te rynki nie trafi zboże, ale o fakt, że wymówienie umowy podniesie ceny żywności. Zresztą taki efekt ma sam przeciągający się konflikt. Nie skłoniło to jednak przywódców latynoskich do zajęcia twardszej pozycji wobec Rosji i w treści deklaracji końcowej odpowiedzialność została rozmyta. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen obiecała jednak, że kraje CELAC nie zostaną pozbawione pomocy żywnościowej przez rosyjską blokadę.

- Większość z nas z krajów CELAC na łonie ONZ potępia atak Rosji na Ukrainę, więc nie wiem o czym tu dyskutować - tak skwitował sprawę na konferencji prasowej argentyński przywódca Alberto Fernandez, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Jedynym odważnym okazał się lewicowy prezydent Chile – Gabriel Boric, który wyraźnie wskazał winnego, czyli Rosję.

- Utknęliśmy na wspólnej deklaracji, ponieważ niektórzy z was nie chcą przyznać, że to wojna przeciwko Ukrainie. Drodzy koledzy dziś to jest Ukraina, ale jutro to może być każdy z naszych krajów, co do tego nie ma żadnych wątpliwości… Mamy tu jasno do czynienia z łamaniem prawa międzynarodowego i nie przez dwie strony, a jedną stronę, którą jest Rosja – mówił w płomiennym przemówieniu podczas szczytu Boric.

Szczyt przyniósł kilka porozumień i jasną deklarację wsparcia finansowego Unii dla krajów Ameryki Łacińskiej

Jednocześnie na szczycie poczyniono małe kroki ku zbliżeniu Ameryki Łacińskiej i UE. Za najważniejszy należy uznać deklarację, że UE przeznaczy na projekty edukacyjne, infrastrukturalne czy energetyczne 45 mld euro w ramach Global Gateway Investment Agenda, ma to być przeciwwaga dla chińskiego programu Pasa i Drogi, którego celem jest zbliżenie Państwa Środka i krajów rozwijających się. Zakłada się, że pieniądze te pozwolą na realizację 135 projektów.

Ursula von der Leyen zapewniała, że środki te pójdą na inwestycje, ale takie które będą stymulować rozwój społeczny, wzrost zatrudnienia, a ich wykonanie ma być wnikliwie weryfikowane. Wraz z inwestycjami UE chce również eksportować do krajów CELAC wiedzę.

Prezydent Alberto Fernandez stwierdził, że podczas tego szczytu po raz pierwszy UE mówiła o regionie nie jak o zasobniku surowców, które można wydobyć i wykorzystać do produkcji u siebie, ale jako miejscu, które również będzie wytwarzać własne produkty. Fakt, że kraje CELAC od zawsze niemal tylko eksportują surowce, a nie swoją produkcję, jest jedną z przyczyn biedy i ciągłego zapóźnienia gospodarczego wobec krajów bogatych.

UE podpisała także porozumienie z Chile o utworzeniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego łańcucha dostaw surowców oraz memoranda z Urugwajem i Argentyną dotyczące rozwoju projektów związanych z energią odnawialną i zielonym wodorem.

W deklaracji UE zobowiązała się także, że będzie dążyć do tego, by kraje rozwinięte w końcu wywiązały się ze swojego zobowiązania wobec tych biedniejszych i przeznaczały rocznie 100 mld dolarów finansowania na walkę ze skutkami zmiany klimatu i do zwiększenia tej sumy dwukrotnie do 2025 roku. 100 mld rocznie na klimat dla krajów biedniejszych, bogatsi obiecali jeszcze w 2009 roku na szczycie klimatycznym w Kopenhadze, ale nigdy nie udało się tego celu osiągnąć.

Ponadto zapowiedziano również otwarcie biura Parlamentu Europejskiego w którymś z krajów CELAC, co może mieć o tyle znaczenie, że unijnym instytucjom łatwiej będzie rozmawiać z krajami regionu, będąc na miejscu.

- Szczyt ma ogromne znaczenie choćby z tego względu, że pomógł uświadomić obu stronom, że powinny siebie nawzajem traktować z szacunkiem i uwagą, nie tylko w razie doraźnych interesów, ale długoplanowo. Tej uwagi i zrozumienia ze strony europejskiej przez długie lata brakowało – podsumowuje dr Joanna Gocłowska-Bolek.

Następny szczyt ma się odbyć w 2025 roku w Kolumbii.