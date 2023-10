UNICEF i problemy z wodą w Gazie. Są dramatyczne szacunki

Udało nam się dostarczyć do Strefy Gazy 44 tys. butelek wody pitnej, co wystarczy zaledwie na jeden dzień dla 22 tys. osób – poinformował w sobotę UNICEF.

Organizacja podkreśla, że dostawy wody to „kwestia życia i śmierci” dla miliona dzieci oblężonego terytorium.

Egipskie media poinformowały wcześniej w sobotę, że pierwsze 20 ciężarówek z pomocą humanitarną wjechało tego dnia z Egiptu do Strefy Gazy przez przejście w Rafah. W opinii palestyńskich władz oraz ONZ i jej agencji jest to zaledwie kropla w morzu potrzeb.

"Ta pierwsza, ograniczona (dostawa) wody uratuje ludzkie życia, ale potrzeby są pilne i olbrzymie - nie tylko w zakresie wody, ale też żywności, paliwa, leków, podstawowych towarów i usług" - powiedziała dyrektor wykonawcza UNICEF Catherine Russell.

"To nie może być ostatni konwój. Na szali jest życie zbyt wielu ludzi" - apelowała z kolei dyrektor wykonawcza Światowego Programu Żywnościowego (WFP) Isa Soares. Jej zdaniem sytuacja w Strefie Gazy jest "katastrofalna" z powodu braku żywności, wody, prądu i paliwa.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus również ocenił na platformie X, że potrzeby są "znacznie większe". Wezwał do umożliwienia bezpiecznego przejazdu dodatkowych konwojów z pomocą przez całą Strefę Gazy, ochronę pracowników humanitarnych i ciągły dostęp dla pomocy medycznej.

Według UNICEF obecnie ponad 2,3 mln mieszkańców Strefy Gazy musi przeżyć, dysponując średnio zaledwie trzema litrami wody na osobę dziennie - wliczając w to wodę do picia, mycia i gotowania. Minimalna ilość z zaleceń WHO wynosi 100 litrów na osobę na dzień - podała stacja BBC.