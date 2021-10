UNICEF: Talibowie niedługo ogłoszą plan dotyczący powrotu dziewcząt do szkół średnich

Rządzący Afganistanem Talibowie zapewnili nas, że niedługo przedstawią plan pozwalający dziewczętom na powrót do nauki w szkołach średnich - przekazał UNICEF. Obecnie w Afganistanie nauka w szkołach średnich jest dostępna tylko dla chłopców.

"Pełniący obowiązki ministra edukacji (Afganistanu) powiedział nam, że pracuje nad ramowym planem, który zostanie niedługo ogłoszony i pozwoli na uczęszczanie do szkół średnich wszystkim dziewczętom; mamy nadzieję, że to nastąpi bardzo szybko" - powiedział w piątek zastępca dyrektora wykonawczego Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) Omar Abdi.

Obecnie w afgańskich szkołach średnich mogą uczyć się tylko chłopcy, nie pracują w nich też nauczycielki. Dziewczynki mogą uczęszczać do szkół podstawowych.

Talibowie od tygodni zapowiadają, że pozwolą na powrót dziewcząt do szkół, tak szybko jak to tylko możliwe - przypomina agencja AFP. Dodaje, że - według przedstawicieli obecnego rządu Afganistanu - ponowna nauka dziewcząt będzie możliwa dopiero wtedy, gdy zostanie zapewnione bezpieczeństwo uczennic i ścisła segregacja płci, dostosowana do propagowanej przez Talibów surowej interpretacji prawa muzułmańskiego.

Abdi przekazał, że podczas swojej wizyty w Afganistanie edukacja dziewcząt była zawsze pierwszym tematem jego rozmów z przedstawicielami Talibów, którzy zapewniali go, że pozwolą na powrót uczennic do szkół średnich. Podkreślił, że Talibowie nie powinni zwlekać z tą decyzją, ponieważ obecnie miliony afgańskich dziewcząt są od ponad miesiąca pozbawione edukacji.

Talibowie, którzy w latach 1996-2001 sprawowali już w Afganistanie brutalne i opresyjne rządy, po ponownym dojściu do władzy w tym kraju w połowie sierpnia skutecznie wykluczyli kobiety i dziewczęta ze sfery publicznej, w tym edukacji i pracy zarobkowej - przypomina AFP. Dodaje, że te działania spotkały się z gwałtowną krytyką międzynarodowej opinii publicznej.