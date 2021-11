Macedonia Północna ma nieustanne wsparcie strony polskiej w jej dążeniu do przyjęcia do Unii Europejskiej - podkreślił w piątek w Skopje prezydent Andrzej Duda. Prezydent Macedonii Północnej Stewo Pendarowski wyraził solidarność i wsparcie na rzecz pokonania sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

Prezydent Duda podkreślał, że jego wizyta w Skopje pokazuje żywotność wzajemnych relacji.

Jak relacjonował, jednym z głównych tematów rozmowy z prezydentem Pendarowskim był kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Dziękował przywódcy Macedonii Północnej za solidarną postawę wobec Polski oraz za zrozumienie i wsparcie w tej trudnej sytuacji.

"Jest faktem, że reżim białoruski podjął hybrydowy atak na granicę UE i granicę NATO. To są trzy państwa zarówno UE, jak i państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego: Polska, Litwa i Łotwa. Dzisiaj najmocniej atakowana jest granica polska" - mówił Duda.

"Bronimy w związku z tym z całych sił zarówno obszaru UE, jak i NATO przed nielegalną migracją" - dodał. Ocenił, że jest to sytuacja trudna i przykra, gdyż siły reżimu pchają migrantów na naszą granicę.

"Mamy nadzieję, że wkrótce dzięki wsparciu politycznemu społeczności europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego ten atak zostanie zakończony, władze białoruskie tego ataku na polską granicę zaprzestaną" - powiedział prezydent Duda.

Zapewnił również, że Macedonia Północna ma nieustanne wsparcie strony polskiej w jej dążeniu do przyjęcia do Unii Europejskiej.

Zadeklarował, że w przypadku gdyby ze strony władz Bułgarii, które są w tej chwili wyłaniane w wyborach, były problemy związane z akcesją Macedonii Północnej, to jako prezydent RP jest gotów "także włączyć się w to, aby uzyskać takie rozwiązanie, które będzie pozwalało Macedonii Północnej do UE na normalnych zasadach członkowskich przystąpić".

Bułgaria, ze względu na spór dotyczący kwestii tożsamościowych, w 2020 roku zablokowała rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Macedonią Płn. Rząd Bułgarii oczekuje od władz w Skopje wprowadzenia poprawek do konstytucji, dzięki którym Bułgarzy zostaliby wpisani na listę narodów zamieszkujących Macedonię Północną. Na początku listopada premier Macedonii Płn. Zoran Zaew zgodził się na nowelizację konstytucji, jednak kategorycznie sprzeciwił się "dostosowywaniu historii narodu do bułgarskich oczekiwań".

Prezydent Pendarowski wskazywał, że Polska zawsze wspierała Macedonię Północną "bardzo silnie i wyraźnie" w jej dążeniach do integracji europejskiej.

"Polska wykazuje się ogromnym zrozumieniem dla naszego położenia i czyni wysiłki na rzecz pomocy w pokonywaniu przeszkód, przed którymi stoimy, nie tylko w formatach bilateralnych, ale również poprzez Grupę Wyszehradzką i inne fora regionalne, których jest członkiem" - mówił prezydent Macedonii Północnej.

Jego zdaniem wsparcie dla odblokowania integracji Macedonii Północnej z UE jest "ogromnie ważne" dla stabilności i dobrobytu całego regionu.

"Jako sojusznicy w ramach NATO wymieniliśmy się informacjami i poglądami dotyczącymi ostatnich zajść na granicy polsko-białoruskiej. Wyraziłem panu prezydentowi Dudzie naszą pełną solidarność, ale także wsparcie na rzecz pokonania tej sytuacji" - oświadczył Pendarowski na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Dudą w Skopje.

"Zapewniłem, że dla nas - jako dla kraju - działania przywódców białoruskich, którzy aranżują ten kryzys humanitarny są całkowicie nieakceptowalne" - dodał.

Zaznaczył, że będzie monitorować sytuację w ramach NATO. "Wzywamy też do natychmiastowego zakończenia wszystkich działań, których celem jest dalsza destabilizacja sytuacji na granicy z naszymi sojusznikami Polską, Litwą i Łotwą" - powiedział Pendarowski.

Dziękował polskim władzom za przekazanie ponad 240 tys. dawek szczepionki przeciw Covid-19 firmy Pfizer.

Pendarowski wskazywał, że pandemia wstrząsnęła gospodarkami Polski i Macedonii Północnej. "Dlatego ważne jest to, że w czasie, kiedy nadal walczymy z epidemią Covid-19 rozmawiamy również o tym, w jaki sposób możemy odbudować nasze gospodarki w okresie pocovidowym" - mówił Pendarowski, zapowiadając polsko-macedońskie Forum Gospodarcze.

"To dla nas doskonała wiadomość, że mimo pandemii Polska uznaje Macedonię Północną, jako możliwy kierunek inwestycji" - mówił. Jak dodał, forum będzie także okazją do ustanowienia bezpośrednich kontaktów pomiędzy firmami macedońskimi i polskimi.

Prezydent Macedonii Północnej podkreślił też, że podczas spotkania z polskim prezydentem wyraził chęć i wolę do dalszej intensyfikacji naszej współpracy, szczególnie, jeśli chodzi o naukę, turystykę, edukację i gospodarkę. Wyraził też chęć zwiększenia współpracy w obszarze bezpieczeństwa i obrony.

Ze Skopje Aleksandra Rebelińska