Unijne paszporty szczepień. Wkrótce możemy poznać szczegóły

Komisja Europejska prawdopodobnie przedstawi propozycje konkretnych regulacji dotyczących tzw. paszportów szczepień 17 marca - poinformował wysokiej rangi urzędnik KE zaangażowany w proces opracowywania systemu.

"Komisja próbuje przygotować tę propozycję na 17 marca. (...) Nie ma jeszcze żadnych szczegółowych rozwiązań" - powiedział pracownik KE, proszący o zachowanie anonimowości.

Podkreślił, że prawnicy Komisji mają wyjątkowo trudne zadanie i muszą uwzględnić czynniki medyczne, prawne i techniczne.

"Jak osoba zaszczepiona może przenosić wirusy? Jak długo działa szczepionka? Czy będzie to tylko certyfikat zaszczepienia, czy również zaświadczenie o negatywnym wyniku testu? Co z ludźmi, którzy przeszli zakażenie i mają przeciwciała? Jak stworzyć platformę wymiany informacji między krajami? Jak stworzyć listę laboratoriów wystawiających certyfikaty, tak by nie można było ich podrobić?" - wymienił tylko niektóre z czynników, które w opracowywaniu systemu musi uwzględnić KE.

Urzędnik stwierdził, że stworzenie możliwości dołączania do tzw. paszportów szczepień informacji o wykonanych testach i umożliwienie podróżowania osobom z negatywnym wynikiem, osłabiłoby siłę zarzutów o dyskryminację wobec tych, którzy nie chcą się zaszczepić, bądź nie mają takiej możliwości.

Przedstawiciel KE stwierdził też, że wydawane w Polsce zaświadczenia szczepień zaopatrzone w kod QR spełniają wytyczne Komisji w tej sprawie.