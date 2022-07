Unijni szefowie MSW rozmawiali w Pradze o walce z wykorzystywaniem uchodźców z Ukrainy

Kontrola broni i zapobieganie wykorzystywaniu uchodźców z Ukrainy przez oszustów, m.in. na rynku pracy, znalazły się wśród tematów rozmów unijnych szefów MSW w Pradze. Było to pierwsze takie spotkanie od rozpoczęcia przez Czechy prezydencji w Radzie UE.

Zdaniem czeskiego ministra spraw wewnętrznych Vita Rakuszana, który przewodniczył pracom ministrów, są to wyzwania nie tylko dla półrocznej czeskiej prezydencji, ale także na najbliższe lata.

Na konferencji prasowej zamykającej obrady Rakuszan powiedział, że mowa była również o walce z wykorzystywaniem dzieci. Komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych Ylva Johansson powiedziała, że przestępstwa wobec dzieci są barbarzyństwem. Zwróciła uwagę, że liczba tego typu przestępstw zgłaszanych przez firmy internetowe wzrosła w ostatnich latach o 600 proc., a ich sprawcami często są osoby bliskie dzieciom.

"Często jedyny sposób na ich ujawnienie wiąże się z informacjami pochodzącymi od firm komputerowych" - powiedziała Johansson. Podkreśliła, że potrzebna jest w tej kwestii nowa regulacja prawna.

Podczas spotkania w Pradze szefowie MSW krajów unijnych dyskutowali także o konsekwencjach wojny na Ukrainie. W tym kontekście podkreślono konieczność odbudowania tamtejszych sił policyjnych.

W posiedzeniu uczestniczyli także ministrowie spraw wewnętrznych Ukrainy i Mołdawii, Denys Monastyrski i Ana Revenco. Przedstawicielka mołdawskiego rządu i komisarz Johansson podpisały porozumienie o utworzeniu w Kiszyniowie platformy, która zgromadzi ekspertów ds. bezpieczeństwa i walki z międzynarodową przestępczością zorganizowaną.

Rakuszan podkreślił, że Mołdawia nie ma obecnie dostępu do najnowocześniejszych środków zwalczania przestępczości i dlatego należy jej pomóc. "To, co robimy dla Mołdawii, robimy dla nas samych" - podkreślił.

Z Pragi Piotr Górecki